Warum sich die Eisbären Berlin für eine Rückkehr von Gabriel Fontaine entschieden haben

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben sich in der Offensive verstärkt.

Stürmer Gabriel Fontaine kehrt zum Rekordmeister der PENNY DEL zurück und wird zukünftig wieder für den Hauptstadtclub auflaufen. Der 29-Jährige stand bereits in der Saison 2024/25 im Kader der Berliner und feierte mit den Eisbären den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2025. Zuletzt spielte Fontaine für den Ligakonkurrenten EHC Red Bull München.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, dass Gabriel Fontaine zu den Eisbären zurückkehrt. Er hatte einen großen Anteil am Gewinn unseres Meistertitels 2025. Gabriel kennt die PENNY DEL und ist zudem bereits bestens mit unserer Organisation vertraut, sodass er keine Eingewöhnungszeit benötigen wird. Er hat bewiesen, dass er ein Topspieler der Liga ist. Zudem bringt Gabriel gute Führungsqualitäten mit. Sowohl auf als auch abseits des Eises.“

Der Kanadier wurde 2016 von den New York Rangers an Position 171 gedraftet. In der Folge lief er in 196 AHL-Partien für die Hartford Wolf Pack sowie Colorado Eagles auf und verbuchte insgesamt 61 Scorerpunkte (24 Tore, 37 Assists). 2022 wechselte der Linksschütze dann erstmals nach Europa zu Lukko Rauma nach Finnland. Nach zwei Spielzeiten in der finnischen Liiga zog es Fontaine dann zu den Eisbären in die PENNY DEL. Beim Hauptstadtclub entwickelte sich Fontaine direkt zu einem wichtigen Baustein der Offensive und steuerte 22 Tore sowie 27 Assists zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft bei. Nach dem Titelgewinn wechselte der 1,85 Meter große und 92 Kilogramm schwere Stürmer nach München. In insgesamt 95 DEL-Spielen für Berlin und München sammelte Fontaine 70 Scorerpunkte (32 Treffer, 38 Vorlagen).

„Ich freue mich sehr, wieder zurück nach Berlin zu kommen. Vor zwei Jahren hatten wir eine besondere Spielzeit und auch in der letzten Saison hatte ich fortlaufend Kontakt mit meinen ehemaligen Mitspielern. Natürlich haben wir erneut das Ziel, ein Anwärter auf den Titel zu sein. Zudem ist Berlin eine tolle Stadt, die viel zu bieten hat. Ich kann es kaum abwarten, loszulegen und alle wiederzusehen“, erklärt Gabriel Fontaine die Rückkehr nach Berlin.

Der Angreifer erhält einen Zweijahresvertrag und wird wieder mit der Rückennummer 97 auflaufen.

Mit dieser Personalentscheidung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Lennart Neiße, Jonas Neffin

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Moritz Kretzschmar

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko, Manuel Wiederer, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Andy Eder, Eric Hördler, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine