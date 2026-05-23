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Warum sich die Blue Devils Weiden für eine Verpflichtung von „Hockey Senior“ Mario Scalzo entschieden haben

23. Mai 20262 Mins read140
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Mario Scalzo - © Sportfoto-Sale (DR)
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Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Defensive mit einem sehr erfahrenen Verteidiger – Mario Scalzo wechselt von den Eispiraten Crimmitschau in die Max-Reger-Stadt.

Der 41-jährige Routinier kann auf eine beeindruckende Karriere in zahlreichen internationalen Ligen zurückblicken und soll künftig Stabilität sowie Führungsqualitäten in die Defensive der Oberpfälzer bringen.

Der in Kanada geborene und mit deutschem Pass ausgestattete Scalzo, sammelte im Laufe seiner Karriere Erfahrungen in insgesamt acht Ländern. Scalzo stand in Deutschland, Kanada, den USA, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Finnland und Frankreich auf dem Eis und bewies dabei über viele Jahre seine Qualitäten auf hohem internationalem Niveau. Dabei vertrat der Linksschütze sein Heimatland auch auf internationaler Bühne und absolvierte 17 Spiele für Team Kanada.

Auch in Deutschland ist Mario Scalzo seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht. In den Spielzeiten 2009/2010 und 2010/2011 lief der Verteidiger für die Adler Mannheim in der DEL auf. In insgesamt 96 Spielen erzielte er dabei 24 Tore und bereitete weitere 36 Treffer vor. Nach weiteren Stationen im europäischen Eishockey führte ihn sein Weg zur Saison 2019/2020 in die DEL2 zu den EC Kassel Huskies. Dort kam Scalzo in 28 Partien auf drei Tore und 15 Vorlagen. Anschließend wechselte der Routinier zu den Eispiraten Crimmitschau, für die er von der Saison 2020/2021 bis zur vergangenen Spielzeit aktiv war. In insgesamt 304 DEL2-Spielen für die Sachsen sammelte der Verteidiger 16 Tore und 81 Vorlagen und entwickelte sich zu einem wichtigen Leistungsträger innerhalb der Mannschaft.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Sowohl auf als auch neben dem Eis bringt Mario eine Fülle an Erfahrung, eine starke Arbeitsmoral und eine ruhige Form von Führungsstärke in unser Team ein. Er ist ein geschickter Taktiker und findet clevere Wege, seine Gegner auszudenken. Seine ersten Pässe sind äußerst präzise und gut durchdacht. Mit einem bemerkenswert hohen Hockey-IQ kann Mario gewonnene Defensiv-Zweikämpfe um den Puck schnell in offensive Chancen umwandeln. Wir gehen davon aus, dass er sofort einen wichtigen Beitrag leisten, einen positiven Einfluss auf unsere jüngeren Spieler haben wird, und wir freuen uns wirklich sehr, Mario Scalzo in dieser Saison im Trikot der Blue Devils zu sehen.“

Mario Scalzo: „Ich freue mich riesig, Teil der Blues Devils Weiden zu werden und ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen. Eishockey ist und bleibt meine große Leidenschaft. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, die Mannschaft unterstützen und gemeinsam mit dem Verein den nächsten Schritt gehen. Was mich an Weiden besonders begeistert, ist dieser familiäre Zusammenhalt und die Geschlossenheit im Verein. Vielleicht bin ich nicht mehr der Jüngste – aber ich habe noch immer das Herz, die Leidenschaft und den Ehrgeiz eines jungen Spielers. Genau deshalb steht Eishockey für mich weiterhin an erster Stelle.“

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