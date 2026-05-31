Warum sich die Blue Devils Weiden entschlossen haben Tyler Gron in die DEL2 zurückzuholen

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils vermelden einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison.

Mit Tyler Gron haben die Oberpfälzer einen weiteren erfahrenen Angreifer unter Vertrag genommen. Der 36-jährige Rechtsschütze bringt reichlich Erfahrung mit in die Max-Reger-Stadt.

Der Kanadier, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, durchlief seine Eishockey-Ausbildung in Kanada und den USA. Anschließend sammelte der Stürmer über mehrere Jahre hinweg Erfahrungen in verschiedenen Vereinen in der AHL und ECHL, ehe ihn sein Weg nach Europa führte. Dort stand Tyler Gron unter anderem in Italien und Dänemark auf dem Eis. Seit der Saison 2015/2016 ist der Angreifer in Deutschland aktiv und entwickelte sich in der DEL2 und Oberliga zu einem konstanten Scorer. In den vergangenen Jahren lief Gron in der DEL2 unter anderem für die Ravensburg Towerstars, die Heilbronner Falken, die Löwen Frankfurt, die Kassel Huskies, die Tölzer Löwen, die Bayreuth Tigers und die Eispiraten Crimmitschau sowie in der Oberliga für die Hannover Scorpions, die Hannover Indians und die Höchstadt Alligators auf. Insgesamt absolvierte Tyler Gron bislang 514 DEL2- und Oberligaspiel. Dabei erzielte der erfahrene Stürmer 234 Tore und bereitete weitere 221 Treffer vor.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Tyler ist ein offensivstarker Stürmer, der unserer Kabine viel Erfahrung und Torgefahr bringen wird. Er hat ein besonderes Gespür dafür, den Puck im Netz unterzubringen, und bringt genau die nötige Chemie mit, um sich optimal in unser Line-up einzufügen. Tyler wird im Trikot der Blue Devils in seine achte Saison in der DEL2 starten und wir freuen uns sehr, in diesem Jahr einen so erfahrenen und produktiven Spieler in unserem Kader zu haben. Ich sehe ihn als jemanden, der unserer Mannschaft sofort weiterhelfen wird. Willkommen in Weiden, Tyler.“

Tyler Gron: „Zunächst einmal freue ich mich unglaublich darauf, ein Blue Devil zu werden. Chancen wie diese sind es, von denen Eishockeyspieler in meiner Position träumen. Ich bin dankbar, dass sich das Team und das Management dazu entschieden haben, mich in den Kader zu holen, und ich nehme die Aufgabe, der Mannschaft zu helfen, sehr ernst. Auch wenn meine Rolle innerhalb des Teams etwas anders ist als in den vergangenen Jahren, hoffe ich, gemeinsam mit meinem ehemaligen Teamkollegen Mario Scalzo eine erfahrenere Perspektive einzubringen und dem Team sowie den Fans zu einer erfolgreichen Saison zu verhelfen. Ich weiß, an dieser Stelle wirken viele meiner Worte wahrscheinlich wie bloße Floskeln, aber ich freue mich wirklich darauf, mich auf dem Eis zu beweisen und meiner Leidenschaft für Eishockey weiter nachzugehen. Danke, Weiden – und bis sehr bald.“