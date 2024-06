Warum sich die Augsburger Panther fÃ¼r einen Transfer von Nolan Zajac von den Grizzlys Wolfsburg entscheiden haben

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben Nolan Zajac unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Verteidiger wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Grizzlys...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben Nolan Zajac unter Vertrag genommen.

Der 31-jährige Verteidiger wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt.

Bereits seit 2018-19 spielt Nolan Zajac in Europa. Als punktbester Verteidiger der schwedischen HockeyAllsvenskan stieg er direkt in seiner ersten Saison mit Oskarshamn auf. Es folgte der Wechsel nach Norwegen zu Stavanger. Auch hier wurde der heute 31-jährige Linksschütze punktbester Defender der Liga. Über die Stationen Oskarshamn (2020-21) und Timrå (2021-22) in der schwedischen SHL wechselte der gebürtig aus Winnipeg stammende Kanadier vor zwei Jahren zu den Grizzlys Wolfsburg in die PENNY DEL.

Für die Niedersachsen bestritt Zajac 115 Liga- und acht CHL-Spiele. In der DEL stellte er seine Fähigkeiten als offensiv- und laufstarker Abwehrspieler mit zehn Toren und 49 Assists in den beiden vergangenen Spielzeiten unter Beweis. In seiner ersten Deutschland-Saison war Zajac unter den sieben Verteidigern mit den meisten Scorerpunkten der Liga. Als Vielspieler erhielt der178 cm große und 84 kg schwere Panther-Neuzugang auch in der letzten Saison mit durchschnittlich 23:14 Minuten Eiszeit pro Partie viel Vertrauen seiner Trainer.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Die große Stärke von Nolan Zajac sind sicher seine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Mit seinem Skating, seiner Spielübersicht und seiner Passqualität wird er auch unserem Powerplay helfen. Nolan ist ein moderner Verteidiger, der auch bei uns viel Eiszeit bekommen wird und defensiv wie offensiv eine wichtige Rolle in unserem neuen Team einnimmt.“

Nolan Zajac erhält in Augsburg die Rückennummer 44.

Der aktuelle Kader der Augsburger Panther

Augsburger Panther 24/25 Stürmer Anrei Hakulinen - © City-Press