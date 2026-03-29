Warum sich die Augsburger Panther fÃ¼r die Erfahrung von Trevor Parkes und Alec McCrea entschieden haben

Augsburg. (PM Panther) Viel PENNY DEL-Erfahrung fÃ¼r die Panther.

Von den Dresdner EislÃ¶wen wechseln StÃ¼rmer Trevor Parkes und Verteidiger Alec McCrea in die Fuggerstadt und sind damit offiziell die ersten NeuzugÃ¤nge fÃ¼r die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga.

Trevor Parkes ist in Augsburg bestens bekannt. In der Saison 2016-17 waren die Panther die erste Europastation des 189 cm groÃŸen und 97 kg schweren Angreifers. Zwei Jahren im AEV-Trikot folgten sieben Spielzeiten in Diensten von Red Bull MÃ¼nchen, vergangene Saison spielte Parkes fÃ¼r Dresden. So blickt der 34-jÃ¤hrige RechtsschÃ¼tze auf 489 Spiele mit 360 Scorerpunkten (186 Tore und 174 Assists) in der Deutschen Eishockey Liga zurÃ¼ck. Parkes wurde einmal Deutscher Meister und ist einer von nur drei Spielern der DEL-Historie, die bereits zweimal bester HauptrundentorschÃ¼tze waren. 2019 wurde Parkes MPV der Champions Hockey League und zugleich Top-TorjÃ¤ger in der CHL. Der gebÃ¼rtige Kanadier ist seit 2025 im Besitz der deutschen StaatsbÃ¼rgerschaft.

Ebenfalls viel Erfahrung in die Pantherkabine bringt der US-Amerikaner Alec McCrea. Der 31-jÃ¤hrige RechtsschÃ¼tze absolvierte fÃ¼r Dresden, DÃ¼sseldorf und Iserlohn in den vergangenen fÃ¼nf Jahren 244 Spiele in der PENNY DEL. Trotz 18 Toren und 68 Assists liegen die StÃ¤rken des 191 cm groÃŸen und 95 g schweren Verteidigers in der Defensive. In den vergangenen Jahren zÃ¤hlte McCrea konstant zu den besten Schussblockern der Liga und gilt zudem als guter Unterzahlspieler. Attribute, die Sportdirektor Larry Mitchell bei der Besetzung dieser Kaderstelle wichtig waren.

â€žTrevor Parkes verkÃ¶rpert einen Spielertypen, der uns guttun wird. Physisch stark, eine groÃŸe PrÃ¤senz in den Ecken und vor dem Tor, RechtsschÃ¼tze und in allen Situationen einsetzbar. Wir mussten Trevor nicht lange von Augsburg Ã¼berzeugen. Er hat schnell fÃ¼r diesen Wechsel gebrannt und wollte unbedingt wieder ein Panther werden. Alec McCrea ist ein Spieler mit GardemaÃŸen und trotzdem mobil. Er spielt einen guten ersten Pass, kann viel Eiszeit nehmen und in allen Situationen eingesetzt werden. ZunÃ¤chst wird er aber fÃ¼r eine defensivere Rolle eingeplant sein, denn hier mÃ¼ssen wir unbedingt an StabilitÃ¤t und QualitÃ¤t gewinnenâ€œ, so Mitchell Ã¼ber die beiden NeuzugÃ¤nge.

Trevor Parkes wird die RÃ¼ckennummer 84 tragen, Alec McCrea hat die 3 gewÃ¤hlt.