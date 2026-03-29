Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Warum sich die Augsburger Panther fÃ¼r die Erfahrung von Trevor Parkes und Alec McCrea entschieden haben
! +Augsburger PantherTransfer-News

Warum sich die Augsburger Panther fÃ¼r die Erfahrung von Trevor Parkes und Alec McCrea entschieden haben

29. MÃ¤rz 20261 Mins read173
Share
Trevor Parkes (vorne) und Alec McCrea (re.) wechseln nach Augsburg - Â© Bruno Dietrich / City-Press
Share

Augsburg. (PM Panther) Viel PENNY DEL-Erfahrung fÃ¼r die Panther.

Von den Dresdner EislÃ¶wen wechseln StÃ¼rmer Trevor Parkes und Verteidiger Alec McCrea in die Fuggerstadt und sind damit offiziell die ersten NeuzugÃ¤nge fÃ¼r die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga.

Trevor Parkes ist in Augsburg bestens bekannt. In der Saison 2016-17 waren die Panther die erste Europastation des 189 cm groÃŸen und 97 kg schweren Angreifers. Zwei Jahren im AEV-Trikot folgten sieben Spielzeiten in Diensten von Red Bull MÃ¼nchen, vergangene Saison spielte Parkes fÃ¼r Dresden. So blickt der 34-jÃ¤hrige RechtsschÃ¼tze auf 489 Spiele mit 360 Scorerpunkten (186 Tore und 174 Assists) in der Deutschen Eishockey Liga zurÃ¼ck. Parkes wurde einmal Deutscher Meister und ist einer von nur drei Spielern der DEL-Historie, die bereits zweimal bester HauptrundentorschÃ¼tze waren. 2019 wurde Parkes MPV der Champions Hockey League und zugleich Top-TorjÃ¤ger in der CHL. Der gebÃ¼rtige Kanadier ist seit 2025 im Besitz der deutschen StaatsbÃ¼rgerschaft.

Ebenfalls viel Erfahrung in die Pantherkabine bringt der US-Amerikaner Alec McCrea. Der 31-jÃ¤hrige RechtsschÃ¼tze absolvierte fÃ¼r Dresden, DÃ¼sseldorf und Iserlohn in den vergangenen fÃ¼nf Jahren 244 Spiele in der PENNY DEL. Trotz 18 Toren und 68 Assists liegen die StÃ¤rken des 191 cm groÃŸen und 95 g schweren Verteidigers in der Defensive. In den vergangenen Jahren zÃ¤hlte McCrea konstant zu den besten Schussblockern der Liga und gilt zudem als guter Unterzahlspieler. Attribute, die Sportdirektor Larry Mitchell bei der Besetzung dieser Kaderstelle wichtig waren.

â€žTrevor Parkes verkÃ¶rpert einen Spielertypen, der uns guttun wird. Physisch stark, eine groÃŸe PrÃ¤senz in den Ecken und vor dem Tor, RechtsschÃ¼tze und in allen Situationen einsetzbar. Wir mussten Trevor nicht lange von Augsburg Ã¼berzeugen. Er hat schnell fÃ¼r diesen Wechsel gebrannt und wollte unbedingt wieder ein Panther werden. Alec McCrea ist ein Spieler mit GardemaÃŸen und trotzdem mobil. Er spielt einen guten ersten Pass, kann viel Eiszeit nehmen und in allen Situationen eingesetzt werden. ZunÃ¤chst wird er aber fÃ¼r eine defensivere Rolle eingeplant sein, denn hier mÃ¼ssen wir unbedingt an StabilitÃ¤t und QualitÃ¤t gewinnenâ€œ, so Mitchell Ã¼ber die beiden NeuzugÃ¤nge.

Trevor Parkes wird die RÃ¼ckennummer 84 tragen, Alec McCrea hat die 3 gewÃ¤hlt.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
2256
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Les Lancaster: "Wir hatten auf jede Straubinger Reaktion eine Antwort" - EisbÃ¤ren gehen in Viertelfinalserie in FÃ¼hrung

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herner EVTransfer-News

Drei weitere AbgÃ¤nge bei den Miners

Herne. (PM HEV) Nachdem die Miners bereits die AbgÃ¤nge von Niklas Heyer,...

By29. MÃ¤rz 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Einige AbgÃ¤nge bei den Wild Lions

Amberg. (PM Wild Lions) Am Bayernliga-Kader des ERSC Amberg fÃ¼r die kommende...

By29. MÃ¤rz 2026
! +DEL

â€žDie EisbÃ¤ren haben nicht grundlos in den letzten beiden Jahren Titel gewonnenâ€œ â€“ Tor-DebÃ¼tant Lancaster spÃ¼rt die MeistermentalitÃ¤t der EisbÃ¤ren â€“ Haie siegen in Schwenningen

Bonn. (PM MagentaSport) Wohl dem, der so eine Vierte Reihe hat: EHC...

By29. MÃ¤rz 2026
! +Die DrittelpauseDÃ¼sseldorfer EG

DÃ¼sseldorfer EG – Saisonbilanz 2025/26: Der harte Aufprall des DEL Absteigers!

DÃ¼sseldorf. (MR/DR) Das war sie also, die erste DEL2 Saison der DÃ¼sseldorfer...

By28. MÃ¤rz 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten