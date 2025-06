Lauterbach. (PM Luchse) Trotz sommerlicher 30 Grad fanden sich am Samstag zahlreiche Fans im Lauterbacher Luchsbau ein, um bei leckerem Essen und kühlen Getränken die neuesten Neuigkeiten rund um ihr Team zu erfahren.

Eine dieser Neuigkeiten war die Verpflichtung von Michael Hodge, der in der kommenden Saison die erste von zwei Importstellen bei den Lauterbacher Luchsen übernehmen wird.

Der 24-jährige Kanadier wurde im Mai 2000 in Calgary geboren und erhielt dort eine exzellente Eishockeyausbildung. Ab der Saison 2021/2022 spielte Hodge vier Jahre lang in der NCAA Division I, der höchsten Liga im US-amerikanischen College Sport, zuletzt für das College of the Holy Cross in Worcester.

Mit einer Körpergröße von 1,73 m und einem Gewicht von 77 kg bringt der linksschießende Stürmer viel Tempo, Wendigkeit und spielerische Klasse mit. Die anwesenden Fans konnten sich bereits bei einem Highlight-Video von seinem Können überzeugen – ein erster Vorgeschmack auf das, was sie in der neuen Saison erwartet.

Du hast dich letztendlich für Luchse entschieden: Was war ausschlaggebend für deine Entscheidung?

Ausschlaggebend für meine Entscheidung war die unglaubliche Kombinaon aus hochklassigem Hockey und dem starken Gemeinschasgefühl in der Stadt. Ich liebe es, dass Lauterbach eine echte Hockeystadt ist, wo der Sport ef in der Kultur verwurzelt ist und die Fans leidenschalich sind. Deutschland hat einen hervorragenden Ruf für sein Hockey, und ich habe das Niveau und die Professionalität hier immer respekert. Darüber hinaus bin ich fest davon überzeugt, dass ich sofort in dieses Team einsteigen und zum Erfolg der Organisaon beitragen kann. Mir war es wichg, an einen Ort zu gehen, der das Beste aus beiden Welten bietet: großarges Hockey und einen tollen Ort zum Leben, und das habe ich hier gefunden.

Du hast die letzten vier Jahre in der NCAA Division 1 gespielt: Wie würdest du Hockey dort beschreiben?

Die letzten vier Jahre in der NCAA Division 1 waren eine unglaubliche Erfahrung. Es ist zweifellos das beste Amateurhockey der Welt. In jedem Spiel traf ich auf einige der talenertesten und ehrgeizigsten Spieler überhaupt – NHL-Drapicks, zukünige Profis oder Naonalspieler. Dieser Wekampf hat mich dazu gebracht, mich in jeder Hinsicht zu verbessern. Ich habe gelernt, wie schnell und körperlich das Spiel auf hohem Niveau sein kann, aber noch wichger: Es hat mir gezeigt, wie viel konsequente Arbeit und Vorbereitung es braucht, um mitzuhalten, geschweige denn hervorzustechen. Jeden Tag, ob Spiel oder Training, musste man sein Bestes geben, und dieses Umfeld hat mich als Spieler und Wekämpfer wirklich geprägt. Es hat mich härter, klüger und fokussierter gemacht, und ich bin zuversichtlich, dass ich mich so weiterentwickelt habe, dass ich auf dem nächsten Level etwas bewirken kann.

Deine zwei Jahre am Holy Cross College endeten mit dem Meistertel: Wie hat dieser Erfolg Sie als Spieler beeinflusst?

Der Gewinn der Meisterscha am Holy Cross College war ein prägender Moment für mich, nicht nur wegen des Titels, sondern wegen allem, was es brauchte, um dorthin zu gelangen. Er hat mir gezeigt, wie wichg Widerstandsfähigkeit, Einsatzbereitscha und Vertrauen in den Prozess sind. Unser Team hae die ganze Saison über mit Widrigkeiten zu kämpfen, aber wir hielten zusammen, gaben nicht auf und erreichten zum richgen Zeitpunkt unseren Höhepunkt. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichg Führung, Chemie und Beständigkeit auf lange Sicht sind. Als Spieler habe ich dadurch ein eferes Verständnis dafür entwickelt, was es braucht, um zu gewinnen – nicht nur Zahlen zu liefern, sondern auch die kleinen Dinge richg zu machen, jeden Tag Verantwortung zu übernehmen und für etwas Größeres als sich selbst zu spielen. Dieser Erfolg gab mir Selbstvertrauen, aber er machte mich auch hungrig, dieses Gefühl wiederzuerlangen, und ich werde diese Einstellung bei jeder Gelegenheit mitnehmen, die mir in Zukun offensteht.

Was erwartest du von dir selbst, wenn du nach Europa kommst?

Wenn ich nach Europa komme, erwarte ich, sofort etwas zu bewirken, sowohl auf als auch neben dem Eis. Ich möchte das Wekampfniveau, die Disziplin und die Professionalität, die ich mir während meiner College-Karriere angeeignet habe, einbringen und so einsetzen, dass das Team gewinnt. Ich weiß, dass ich in ein neues Umfeld komme, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mich schnell anpassen, sofort meinen Beitrag leisten und mir durch meine Arbeitsmoral und Beständigkeit den Respekt meiner Teamkollegen und Trainer verdienen werde. Gleichzeig freue ich mich darauf, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch zu wachsen. Eine neue Kultur und einen anderen Spielsl kennenzulernen und Teil einer leidenschalichen Hockey-Community in Europa zu sein, darauf habe ich mich gefreut. Ich erwarte von mir, jede Herausforderung anzunehmen, hungrig zu bleiben und alles zu tun, um dem Team zum Erfolg zu verhelfen.

Was war der wichgste Moment in Ihrer Eishockeykarriere?

Der wichgste Moment in meiner Hockeykarriere war die Berufung, in der NCAA Division 1 zu spielen. Schon als Kind war es mein Ziel, College-Hockey zu spielen. Ich wusste, dass es eine der höchsten Spielklassen ist, und gleichzeig haben meine Eltern immer die Bedeutung von akademischer Bildung betont. Auf diesem Niveau antreten und gleichzeig einen College-Abschluss machen zu können, war für mich ein wahr gewordener Traum. Es war das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit, Opferbereitscha und der Unterstützung meiner Familie, und es ist etwas, das ich mein Leben lang in Ehren halten werde.

Was möchten Sie den Fans des EC Lauterbach sagen?

Den Fans des EC Lauterbach möchte ich sagen, wie aufgeregt und geehrt ich bin, dieser Organisaon beizutreten. Ich habe nur Gutes über die Leidenscha und Unterstützung gehört, die Sie jeden Abend mitbringen, und als Spieler gibt es nichts Schöneres, als vor Fans anzutreten, die den Sport wirklich lieben. Ich komme und bin bereit, alles für dieses Team, diese Stadt und die Fans zu geben. Ich kann es kaum erwarten, das Luchse-Trikot zu tragen, jeden Abend hart zu kämpfen und Teil von etwas Besonderem hier in Lauterbach zu sein. Lasst uns diese Saison unvergesslich machen!

