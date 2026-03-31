Kein Gerücht mehr: Warum sich Cole Maier für den Wechsel nach Iserlohn entschieden hat

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit den US-amerikanischen Center Cole Maier.

Der 30-Jährige war zuletzt drei Spielzeiten für den Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers aktiv, für die er in 150 DEL-Spielen 88 Scorerpunkte erzielen konnte. Mit den Ice Tigers erreichte Maier dreimal die Pre-Playoffs, 2025 gelang sogar die Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale.

Das Engagement bei den Ice Tigers war Maiers erste Station in Europa, zuvor spielte er zunächst vier Jahre am Union College in der NCAA und anschließend genauso lange für die Manitoba Moose in der AHL. Bei allen seinen bisherigen Teams war Maier mindestens eine Spielzeit lang Teil des Kapitänsteams und soll auch am Seilersee eine Führungsposition einnehmen: „Cole ist ein sehr guter Bullyspieler und kennt die Liga. Er ist in der Lage, hart zu arbeiten, kann in beiden Special Teams eingesetzt werden und hat nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Maier selbst freut sich auf seine Zeit in Iserlohn, wo er mit den ehemaligen Teamkollegen Dennis Lobach (Nürnberg) und Tyler Boland (Manitoba) auf zwei alte Bekannte trifft. Besonders Letzterer war mit ausschlaggebend für die Entscheidung, zu den Roosters zu wechseln:

„Die Dinge, die Tyler mir berichtet hat, haben mir die Sicherheit gegeben, dass wir uns auch als Familie in dem Club und in der Umgebung wohlfühlen werden, darüber hinaus hatte ich mit Franz auch sehr gute Gespräche über die sportliche Philosophie und meine Rolle in der Mannschaft. Die Atmosphäre in Iserlohn kenne ich natürlich bestens und ich freue mich schon sehr darauf, die Fans hinter mir zu wissen und für die Roosters Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Stürmer.

Maier, der vor wenigen Tagen zum ersten Mal Vater wurde, wird am Seilersee mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Cole Maier in (Tor)Aktion





Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker

Verteidigung: Colin Ugbekile, Robin Norell (SWE), Emil Johansson (SWE), Lua Niehus (U23), Gordejs Radionovs (U23)

Sturm: Dennis Lobach, Jakub Borzecki, Daniel Neumann, Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik, Cole Maier (USA), Christian Thomas (CAN), Tyler Boland (CAN), Daniel Geiger (U23), Bence Farkas (U23).

Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant- und Development-Coach), Janne Kujala (Assistant- und Strength & Conditioning-Coach), Santeri Hilli (Goalie- und Videocoach)

Cole Maier, Neuzugang Iserlohn Roosters