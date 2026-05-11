Warum Kevin Slezak in sein viertes Jahr bei den Eisbären Regensburg geht

Regensburg. (PM Eisbären) Er spielte zuletzt seine punktbeste Saison in Diensten der Eisbären Regensburg – und hat jetzt seinen Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten verlängert: Angreifer Kevin Slezak bleibt bei den Oberpfälzern und geht damit in sein viertes Jahr in der Domstadt!

Der 25-jährige Flügelspieler war im Sommer 2023 von Oberligist SC Riessersee zu den Rot-Weißen gewechselt – seither kommt Slezak auf 176 Einsätze im rot-weißen Trikot.

Darin gelangen ihm bisher 70 Scorerpunkte – fast die Hälfte davon in der jüngst abgelaufenen Spielzeit, in der die Mannschaft bis ins Pla-off-Halbfinale vorrückte und erst gegen den späteren Meister Krefeld die Segel streichen musste: Insgesamt 33 Torbeteiligungen (16 Treffer und 17 Assists) steuerte Slezak in seinen 54 Spielen dazu bei – sein mit Abstand bester Wert in insgesamt vier DEL-2-Jahren.

Das Eishockey-Spielen lernte Slezak in Rosenheim und Bad Tölz und war bis einschließlich in die U 19 deutscher Nachwuchsnationalspieler. In Tölz kämpfte sich der Linksschütze über das DNL-Team auch zu ersten Einsätzen in der Zweiten Liga: 17 Mal stand Slezak 2018/2019 bereits für die Löwen in der DEL 2 im Aufgebot. Es folgte 2019 der Wechsel zurück zum damaligen Oberligisten Rosenheim, wo er bereits mit vielversprechenden Auftritten auf sich aufmerksam machte. Mit einem starken Jahr beim SC Riessersee 2022/2023 empfahl sich Slezak anschließend wieder für einen Wechsel in die Zweite Liga: Die Eisbären schlugen zu. Gleich in seiner ersten Saison in Regensburg erkämpfte Slezak mit diesen dann sensationell den DEL-2-Titel 2024 – in der zweiten folgte der wichtige Klassenerhalt über die Play-downs und zuletzt ging es dann wieder bis ins Halbfinale.

Der Stürmer sagt: „Ich freue mich wirklich sehr, ins vierte Jahr mit Regensburg gehen zu dürfen. Die Unterstützung unserer Fans, die Atmosphäre im Stadion und der besondere Zusammenhalt im Team haben mir die Entscheidung leicht gemacht. In den letzten Jahren habe ich mich hier sehr wohlgefühlt und mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln können. Ich wünsche allen einen schönen Sommer und freue mich darauf, euch bald wieder im Stadion zu sehen, um in der neuen Saison wieder so erfolgreich anzugreifen!“

Kevin Slezaks Karriere in Zahlen

Source: Kevin Slezak @ Elite Prospects

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.

Sturm: Samuel Payeur, Aleandro Angaran (U), Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause, und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).