Warum gilt Glücksspiel als Tabu? – Gesellschaft vs. Wetten

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Ich habe mich selbst gefragt: Gibt es einen bestimmten Grund, warum so viele Menschen Glücksspiel als Tabu betrachten? Unterscheidet es sich wirklich so sehr von anderen, gesellschaftlich akzeptierteren Formen des Wettens? Offiziell Slotornado Casino ist lizenziert und daher für Spieler absolut sicher.

Trading (Handel) und Glücksspiel ähneln sich darin, dass beide das Eingehen kalkulierter Risiken beinhalten, um einen Kapitalgewinn zu erzielen; keines von beiden bringt ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung hervor. Dennoch werden Menschen, die Glücksspiel betreiben, in unserer Gesellschaft weiterhin in einem negativeren Licht gesehen als Trader mit einem finanziellen Hintergrund.

In diesem Beitrag untersuche ich die sozialen Faktoren, die zu dieser Voreingenommenheit beitragen.

1. Kein „neuer Wohlstand“

Man kann zwar beim Glücksspiel einen Gewinn erzielen oder sogar seinen Lebensunterhalt damit verdienen, aber es wird kein zusätzliches Produkt oder „Wohlstand“ geschaffen. Das ist jedoch kein Alleinstellungsmerkmal des Glücksspiels.

Dasselbe gilt für den Finanz-, Krypto- und andere Arten des Handels.

Was genau ist also „neuer Wohlstand“, wenn er nicht rein an Gewinnen gemessen wird?

Er kann viele Formen annehmen. Im Allgemeinen bezieht er sich auf ein Produkt oder eine Dienstleistung, die andere als wertvoll erachten. Zum Beispiel ein Schneider, ein Psychologe, ein Mechaniker, ein Bäcker oder ein Polizist.

Man könnte argumentieren, dass Finanz- oder Sport-Trader Marktliquidität schaffen, was langfristigen Investoren und Wettenden zugutekommt, und dass dies einen gewissen Wert darstellt. Aber das ist weit hergeholt. Unterm Strich geht es sowohl beim Trading als auch beim Glücksspiel um einen Kapitaltransfer ohne Kapitalbindung oder -schöpfung. Die Gesellschaft bevorzugt das Modell des Schneiders, weil es etwas hervorbringt, das für andere nützlich ist.

Nebenbei bemerkt: Schafft Punter2Pro.com „neuen Wohlstand“, indem es seinen Lesern Wettratschläge gibt?

2. Ein „Verlustgeschäft“

Es ist allgemein bekannt, dass Casinos und Buchmacher einen „Hausvorteil“ oder eine „Buchmacher-Marge“ (Overround) haben, wodurch die Quoten zu ihren Gunsten ausfallen. Da die Chancen gegen die Spieler stehen, behandelt die Gesellschaft das Glücksspiel ähnlich wie Alkohol oder Tabak: legal, reguliert, aber mit ernsthaften Risiken für den Verbraucher. Glücksspiel wird im Wesentlichen als ein reines „Verlustgeschäft“ (mug’s game) angesehen.

Im Gegensatz dazu gilt der Finanzhandel nicht als „unfair“, da die Märkte nicht von einer einzelnen Partei kontrolliert werden, die im Vorteil ist. Die Risiken bleiben bestehen, aber sie werden nicht auf dieselbe Weise betont wie beim Glücksspiel. Tatsächlich können finanzielle Verluste – insbesondere durch den Einsatz von Fremdkapital (Schulden) – weitaus größer sein.

Dennoch bietet die Sportwettenbranche bereits Plattformen wie Betfair an, die dem Aktienmarkt in Bezug auf Transparenz und Fairness in nichts nachstehen. Sportwetten verdienen ihren langjährigen Ruf als „Verlustgeschäft“ nicht mehr – denn Spieler müssen keine schlechteren Quoten akzeptieren, die gegen sie „manipuliert“ sind. Tatsächlich stehen den Wettern seit über zwei Jahrzehnten Wettbörsen zur Verfügung, bei denen die Öffentlichkeit die Quoten selbst bestimmt.

Doch obwohl Betfair (und seine Nachahmer) revolutionäre Produkte eingeführt haben, wissen die meisten Spieler das Ausmaß dieses Durchbruchs nicht zu schätzen. Sogar Betfair selbst musste feststellen, dass die Spieler das Trading-Produkt nicht vollständig annehmen würden, und fügte schließlich einen traditionellen Buchmacher – mit schlechteren Quoten – auf derselben Website hinzu. Verrückt, oder?

Die Tradition des Buchmachers lebt weiter. Und solange das so ist, sehe ich nicht, dass Sportwetten in der Gesellschaft als „Investition“ angesehen werden. Es wird ein Tabu bleiben.

Erfahren Sie mehr über Buchmacher in meinem Beitrag: Wie verdienen Buchmacher Geld? Wie groß ist ihr Vorteil?

3. „Unqualifiziert“ & „faul“

Professionelle Wettende haben es schwer, negative Klischees abzuschütteln. Der durchschnittliche Nicht-Wettende sieht sie oft als naiv, unintelligent, unqualifiziert oder sogar faul an. Die harte Arbeit dahinter wird selten anerkannt.

Es herrscht die Wahrnehmung, dass professionelle Wettende Abkürzungen nehmen und versuchen, dem täglichen Trott der Arbeitswelt zu entkommen. Viele Menschen glauben schlichtweg nicht, dass es möglich ist, mit Glücksspiel ein beträchtliches Einkommen zu erzielen, oder dass es echte Anstrengung erfordert. Sicher, viele haben es versucht und sind gescheitert. Viele geben frühzeitig auf. Aber es gibt auch hochinnovative und intelligente Menschen, die sowohl in der Sport- als auch in der Casinowelt langfristig Erfolg haben.

Professionelles Wetten ist kein Ratespiel. Das Erstellen und Verfeinern von Vorhersagemodellen für Sportereignisse kann Jahre des Ausprobierens erfordern – ganz zu schweigen von fortgeschrittenen mathematischen Fähigkeiten und Programmierkenntnissen. Die gemeinsamen Anstrengungen von Analysten und Tradern haben die Wettquoten so präzise gemacht, dass es schwieriger denn je ist, ein professioneller Wettender zu werden. Professionelles Wetten ist kein einfacher Ausweg aus dem Berufsleben; es ist ein hart umkämpftes Feld voller kluger Köpfe.

Sportwetten folgen den Finanzmärkten allmählich auf dem Weg der statistischen Analyse. In den nächsten zehn Jahren können wir erwarten, dass mehr indexbasierte Wettprodukte auf den Markt kommen. Dies wird wahrscheinlich mehr Akademiker anziehen und könnte die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gegenüber Glücksspiel als „primitiv“ verändern.

4. Kein „echter Beruf“

Sie werden wahrscheinlich nicht ernst genommen, wenn Sie sagen: „Ich bin professioneller Wettender.

Die Gesellschaft ermutigt Menschen dazu, bestimmte Berufe durch ein Studium oder den Erwerb von Qualifikationen anzustreben. Für professionelles Wetten gibt es nichts Vergleichbares.

Es gibt kein Großunternehmen im Stadtzentrum, für das man arbeitet, keinen Wolkenkratzer, keinen Glamour – keine sichtbare Präsenz. In unserer Gesellschaft ist das professionelle Glücksspiel so weit abseits des Radars, dass es überhaupt nicht als „echter“ Job angesehen wird. In der Zwischenzeit gelten Krypto- und Finanzhandel als aufregend, modern und clever, wobei ganze Branchen und Karrierewege um sie herum aufgebaut sind.

Ich habe dieses Stigma selbst erlebt. Mehrere freiberufliche Programmierer weigerten sich, an meinen Betfair-Trading-Projekten zu arbeiten, aus Sorge, es könnte ihrem Lebenslauf schaden und zukünftige Karrierechancen einschränken. Sie sahen das Tabu. Meine Antwort war: „Aber wir bauen Algorithmen für Betfair-Trading-Programme. Warum unterscheidet sich das so sehr von der Programmierung für jede andere Art von Investition?“

Professionelles Wetten hat eine lange Tradition, im Verborgenen zu existieren. Die meisten Profis agieren im Stillen, und warum sollten sie auch nicht? Sie verdienen glücklich ihren Lebensunterhalt, während andere sie belächeln.

5. Schulden, Sucht & problematisches Glücksspiel

Glücksspiel ist wie Rauchen. Wenn man es selten tut – sagen wir einmal im Monat –, wird es wahrscheinlich keinen ernsthaften Schaden anrichten (außer die Zigarette ist außergewöhnlich groß). Aber es ist allzu leicht, es öfter zu tun. Sobald sich eine impulsive Gewohnheit daraus entwickelt, verliert man auf lange Sicht fast garantiert.

Ob online oder im Wettbüro – es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit dem Wetten anzufangen. Man muss nur mindestens 18 Jahre alt sein (je nach Region) und braucht oft nur 1 $, um loszulegen. Wenn Sie durch eine beliebige britische Stadt gehen, werden Sie mindestens ein Wettbüro finden – selbst in ansonsten verlassenen Gegenden. Wettbüros florieren in armen Vierteln ebenso wie in reichen.

Sucht und Schulden sind ernsthafte Risiken, und diejenigen, die es sich am wenigsten leisten können zu verlieren, treffen es am härtesten. Einige Gruppen oder Persönlichkeiten sind anfälliger als andere. Glücksspielunternehmen tun nur das Nötigste, um sie zu schützen, da der Profit im Vordergrund steht. Dies befeuert verständlicherweise das Tabu rund um die Branche.

Erfahren Sie mehr über die Gier in der Glücksspielindustrie.

6. Kriminelle Aktivitäten

Unsere Gesellschaft assoziiert Glücksspiel oft mit Kriminalität.

Denken Sie an beliebte Fernseh- und Filmcharaktere – Tommy aus Peaky Blinders, Tony Soprano, Brick Top aus Snatch, Sam Rothstein (Robert De Niro) in Casino oder Lester Murphy (Edward Norton) in Rounders. Fast jede Mainstream-Darstellung von Glücksspiel beinhaltet Kriminalität.

Die stereotypen mafiösen Gangster, die mit dem Glücksspiel in Verbindung gebracht werden, begehen Verbrechen wie Geldwäsche in Casinos, Wucherzinsen bei Süchtigen, illegale Buchmacherei und Wettskandale. Diese Aktivitäten existieren auch heute noch in der Realität. Aber auch andere Branchen haben ihren Anteil an Kriminellen – die Finanzmärkte sind ebenfalls voll von ihnen.

7. Religiöse Faktoren

In einer vielfältigen Gesellschaft variieren religiöse und kulturelle Werte. Einige – wenn auch nicht alle – Religionen betrachten Glücksspiel als Tabu.

In den meisten asketischen hinduistischen Praktiken ist Glücksspiel verboten, während weniger strenge Strömungen sich bei der Beurteilung der Moral auf die Motive und Ergebnisse des Glücksspiels konzentrieren. Jüdische Lehren verurteilen es, weil der Verlierer nicht damit gerechnet hat, zu verlieren. Muslime sehen in der Suchtnatur eine Gefahr für die Familie und die soziale Stabilität. Christen hingegen haben keine einheitliche Haltung, da Jesus selbst wenig direkt über das Glücksspiel gesagt hat.

Religiöse Ansichten verurteilen den Handel in der Regel nicht. Trading ist technisch gesehen kein „Glücksspiel“, trotz der Ähnlichkeiten. Der Finanzhandel existierte zudem noch nicht, als die meisten religiösen Texte verfasst wurden; das Glücksspiel hingegen schon. Das überlässt die Interpretation dem Einzelnen. Für einige umgeht das Trading somit die Regeln.

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+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

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