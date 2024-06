Warum Gabriel Fontaine so gut zu den EisbÃ¤ren Berlin passt

Berlin. (PM Eisbären) Der kanadische Stürmer Gabriel Fontaine hat bei den Eisbären Berlin einen Vertrag über die kommende Saison 2024/25 unterschrieben. Der Angreifer wechselt...

Berlin. (PM Eisbären) Der kanadische Stürmer Gabriel Fontaine hat bei den Eisbären Berlin einen Vertrag über die kommende Saison 2024/25 unterschrieben.

Der Angreifer wechselt vom finnischen Erstligisten Lukko Rauma nach Berlin und erhält die Rückennummer 97.

Fontaine wurde von den New York Rangers im NHL Draft 2016 an Position 171 ausgewählt. In der Folge absolvierte der Kanadier für Hartford Wolf Pack und Colorado Eagles insgesamt 196 Spiele in der American Hockey League, in denen er 24 Tore erzielte und 37 Vorlagen gab. 2022 wechselte der 1,85 Meter große und 92 Kilogramm schwere Angreifer erstmals nach Europa in die finnische Liiga zu Lukko. In den beiden vergangenen Saisons absolvierte der Linksschütze insgesamt 95 Partien in Finnlands höchster Spielklasse. In diesen Spielen sammelte er 40 Scorerpunkte (21 Treffer, 19 Vorlagen). In der Champions Hockey League stieß der 27-Jährige mit seiner Mannschaft in der letzten Spielzeit bis ins Halbfinale vor. In elf CHL-Spielen kam er auf drei Tore und einen Assist.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, dass sich Gabriel für einen Wechsel zu den Eisbären entschieden hat. Er ist ein sehr guter Skater und starker Zwei-Wege-Stürmer. Er kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel spielen, wodurch sich unserem Trainerteam mehrere Optionen bieten. Gabriel ist noch jung und hat in den beiden letzten Jahren in Finnland starke Leistungen abgerufen. Wir sind davon überzeugt, dass er diese auch im Eisbären-Trikot abrufen wird.“

„Ich habe nur Gutes über die Eisbären Berlin gehört. Daher könnte ich nicht glücklicher sein, ab sofort für einen Club aufzulaufen, der bereits so viele Erfolge gefeiert hat. Auf mich wartet eine neue Herausforderung, auf die ich mit Vorfreude blicke“, erklärt Gabriel Fontaine.

Mit dieser Verpflichtung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt sieben Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

-Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Rio Kaiser, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Olivier Galipeau

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine

Gabriel Fontaines Karriere in Zahlen