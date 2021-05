Warum eine Eishockeymannschaft aus der Schweiz ihre EisflÃ¤che schmolz und fÃ¼r die Fans in Flaschen abfÃ¼llte

Die Eishockeymannschaft ZSC Lions aus der Schweiz hat sich mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion bei ihren treuen Fans bedankt. Der Verein hat den Eisring...

Die Eishockeymannschaft ZSC Lions aus der Schweiz hat sich mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion bei ihren treuen Fans bedankt. Der Verein hat den Eisring seiner Eishockeyhalle geschmolzen und das Wasser in kleine Flaschen abgefüllt und den Fans zukommen lassen.

Pandemie legt den Verein lahm

Bereits im März 2020 hat die Schweizer Regierung zur Bekämpfung der globalen Pandemie das Leben weitgehend lahmgelegt. Auch die Zuschauer von allen Sportveranstaltungen wurden ausgeschlossen. Die ZSC Lions konnten einige Spiele gar nicht spielen, andere Spiele wurden vor leeren Rängen gespielt.

Dies war nicht nur für die Spieler der Löwen aus Zürich traurig und unbefriedigend, sondern besonders für die mehr als 4000 Fans mit einer Dauerkarte für die Saison ein echter Tiefschlag.

Die Pandemie hat dem Eishockeyverein aus Zürich bei vielen Spielen nicht nur die Zuschauer genommen, sondern auch die einmalige Atmosphäre bei den Spielen. Zusätzlich haben die ZSC Lions natürlich auch Einnahmen aus Ticketverkäufen und den direkten Kontakt zu ihren Fans verloren. Die ‘Stille Saison 2020/21’ war also aus mehreren Gründen einmalig in der Vereinsgeschichte und in der Geschichte des Sports in der Schweiz.

Die Zuschauer und Fans konnten sich zwar mit Angeboten von bonus.com.de die Zeit vertreiben und auf Freizeitangebote im Internet ausweichen, besonders für die treuen Fans der Eishockey-Löwen aus Zürich war dies jedoch nur ein sehr schwacher Trost.

Um sich bei den Inhabern von Dauerkarten der Saison zu bedanken und um ein starkes Zeichen für den Sport und den Verein zu setzen, hat der Verein eine Idee entwickelt seinen treuen Fans Nahe zu sein. Dies stand dabei ganz unter dem Motto: Wenn die Fans nicht zum Eisring kommen können, kommt der Eisring eben zu den Fans.

Essenz der Löwen für die Inhaber von Dauerkarten

Der Verein hat den Eisring seiner Eishockeyhalle geschmolzen, um den Fans das Eiswasser zukommen zu lassen. Dazu wurde Wasser des geschmolzenen Eisrings in kleine Flaschen gefüllt und an die Fans geschickt. 4175 Inhaber von Dauerkarten erhielten dabei jeweils eine kleine Flasche Eiswasser der ZSC Lions.

Die kleine Flasche mit 15 ml geschmolzenem Eis wurde dabei von einem eindrucksvollen Film begleitet, indem die Aktion erklärt wird und sich die Mannschaft für die Treue der Fans bedankt. Die kleine Flasche enthält die Essenz der Löwen.

Die ZSC Lions werden die schwere Zeit der Pandemie sicher überstehen. Der Verein macht aber klar, dass es die Fans sind, die das Wichtigste bei den Spielen sind. Emotionen, Atmosphäre am Eisring und das gemeinsame Erleben der Spiele steht im Vordergrund und konnte nun eine ganze Saison lang nicht stattfinden.

Die Löwen aus Zürich machen klar, dass ihre Leidenschaft, Kampfgeist und der Wunsch die Spiele wieder gemeinsam mit den Fans zu erleben ungebrochen sind. Die Essenz der Löwen, also das Wasser des Eisrings gehört dabei den Fans. Es ist nicht nur ein Dankeschön für die Unterstützung, sondern auch ein Zeichen wie stark die Löwen und ihre Fans verbunden sind.

Die Flasche mit der Essenz der Löwen hat aber auch eine in die Zukunft gerichtete Botschaft. Es ist geplant, dass der nächsten Saison wieder Fans in Stadion gelassen werden und die ZSC Lions können es nicht erwarten ihre Spiele wieder zusammen mit ihren Fans zu erleben. Die Inhaber der Dauerkarten werden so erinnert und ermutigt ihre Dauerkarte auch für die nächste Saison zu erneuern.

Mit der Versendung der Essenz der Löwen gibt der Verein also nach dem Jahr voller pandemiebedingter Entbehrungen ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft. Eishockeyspiele vor Publikum und viele andere Dinge, auf die in den letzten 12 Monaten verzichtet werden musste, werden zurückkommen. Die Löwen und ihre Fans sind dabei ungebrochen und können es nicht erwarten zusammen in die nächste Saison zu gehen.

