Warum die Tigers und Philip Samuelsson ihre Zusammenarbeit fortsetzen – Straubing setzt weiter auf StabilitÃ¤t und KontinuitÃ¤t in seinem Kader

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers vermelden heute eine weitere Personalie für die kommende Saison.

Philip Samuelsson bleibt der niederbayerischen Defensive erhalten und geht damit in seine zweite Spielzeit in der Gäubodenstadt. Der 1,88m große und 88kg schwere Abwehrspieler verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit 20 Scorerpunkte auf seinem Konto.

Philip Samuelsson erklärt: „Ich bin begeistert, dass ich für eine weitere Saison nach Niederbayern zurückkehren kann. Straubing war für meine Familie und mich eine wunderbare Stadt und wir können es kaum erwarten, zurück zu sein. Ich freue mich auf eine weitere hoffentlich lange Playoff-Runde am Pulverturm!“

„Philip ist ein erfahrener Verteidiger, von dem insbesondere unsere jüngeren Spieler lernen können. Er hat sich in seiner ersten Saison in Niederbayern auf und neben dem Eis hervorragend integriert. Daher freue ich mich, dass er und seine Familie weiterhin in der Tigers-Gemeinschaft bleiben“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zur Personalie.

Der Kader der Tigers in der Übersicht

