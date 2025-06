Warum die Ravensburg Towerstars weiterhin klar auf Julian Eichinger setzen

Ravensburg. (PM Towerstars) Nachdem in den vergangenen Wochen vorwiegend Personalien im Angriff im Blickpunkt gestanden waren, bestätigen die Ravensburg Towerstars nun ihre zweite Position in der Abwehr.

Julian Eichinger wird auch in der kommenden Saison für die Oberschwaben auflaufen – es ist inzwischen seine fünfte Spielzeit in Ravensburg.

Mit 670 Zweitligaspielen gehört Julian Eichinger zu den erfahrensten Akteuren der DEL2. Besonders prägend für seine Identifikation mit Team und Standort ist der Umstand, dass der gebürtige Füssener diese Anzahl an Spielen bei lediglich vier Clubs absolvierte. Konkret sind dies Hannover, SC Riessersee, Kaufbeuren und Ravensburg. Allein für die Towerstars absolvierte der 34-Jährige 239 Pflichtspiele und steuerte dabei 20 Tore sowie 136 Vorlagen bei.

Generell blickt Julian Eichinger auf eine erfolgreiche Zeit in Oberschwaben zurück. In seinem bisherigen vierjährigen Wirken feierte er 2023 den DEL2-Meistertitel, 2022 sowie in der vergangenen Saison gewann er jeweils die Silbermedaille als Vizemeister.

„Ich beobachte Julian schon seit einigen Jahren – er hat sich im Verlauf einer Saison kontinuierlich gesteigert“, sagt Towerstars-Coach Bo Subr und hebt seine Bedeutung für das Team hervor: „Julian war auch in der vergangenen Saison ein wichtiger Baustein für unseren Erfolg. Er bringt nicht nur offensive Impulse ein, sondern übernimmt auch eine Führungsrolle – auf und neben dem Eis.“

Julian Eichinger selbst sagt zur bevorstehenden fünften Saison in Ravensburg: „Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Mein Ziel Nummer 1 für die kommende Spielzeit ist – neben der Hoffnung auf Verletzungsfreiheit – vorrangig die direkte Playoff-Qualifikation. Danach kann natürlich wieder alles passieren.“

Auch Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, zeigt sich zufrieden mit dem Verbleib von Julian Eichinger. „Julians enorme Erfahrung ist eine wichtige Stütze für uns. Das gilt auch in der Kabine und bei der Arbeit mit unseren jungen Verteidigern.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV