Warum die Nürnberg Ice Tigers mit Jake Ustorf ins fünfte Vertragsjahr gehen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Jake Ustorf um ein weiteres Jahr bis zum Ende der kommenden PENNY DEL-Saison 2026/27 verlängert.

Der 28-jährige Stürmer geht damit in seine sechste Spielzeit beim fränkischen DEL-Gründungsmitglied.

In der zurückliegenden Saison absolvierte Jake Ustorf 31 Spiele für die Ice Tigers, in denen er drei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete, ehe ihn eine Handverletzung zum vorzeitigen Saisonende zwang. In seiner bisherigen DEL-Karriere kam der Linksschütze bislang zu 203 DEL-Spielen mit 16 Toren und 26 Vorlagen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Jake Ustorf war in der letzten Saison hinter Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl der effektivste deutsche Stürmer in unserem Kader. Er stellt sich immer zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft und erfüllt die ihm zugedachte Rolle. Wenn es Not am Mann gibt, kann er in den vorderen Reihen aushelfen. Wir wünschen uns, dass er verletzungsfrei bleibt, um sein vorhandenes Potential auszuschöpfen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jake Ustorf @ Elite Prospects

77 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro