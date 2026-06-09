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Nürnberg Ice TigersTransfer-News

Warum die Nürnberg Ice Tigers mit Jake Ustorf ins fünfte Vertragsjahr gehen

9. Juni 20261 Mins read122
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Nürnbergs #48 Jake Ustorf (li.) und Schwenningens #90 Tylor Spink (re.). - © ISPFD
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Jake Ustorf um ein weiteres Jahr bis zum Ende der kommenden PENNY DEL-Saison 2026/27 verlängert.

Der 28-jährige Stürmer geht damit in seine sechste Spielzeit beim fränkischen DEL-Gründungsmitglied.

In der zurückliegenden Saison absolvierte Jake Ustorf 31 Spiele für die Ice Tigers, in denen er drei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete, ehe ihn eine Handverletzung zum vorzeitigen Saisonende zwang. In seiner bisherigen DEL-Karriere kam der Linksschütze bislang zu 203 DEL-Spielen mit 16 Toren und 26 Vorlagen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Jake Ustorf war in der letzten Saison hinter Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl der effektivste deutsche Stürmer in unserem Kader. Er stellt sich immer zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft und erfüllt die ihm zugedachte Rolle. Wenn es Not am Mann gibt, kann er in den vorderen Reihen aushelfen. Wir wünschen uns, dass er verletzungsfrei bleibt, um sein vorhandenes Potential auszuschöpfen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jake Ustorf @ Elite Prospects

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