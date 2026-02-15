Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Krefeld PinguineTransfer-News

Warum die Krefeld Pinguine weiter auf die Erfahrung von Marcel „Malla“ Müller setzen

15. Februar 20261 Mins read109
Marcel Müller - © Sportfoto-Sale (DR)
Krefeld. (PM Pinguine) Für den früheren NHL-Spieler wird es die insgesamt sechste Spielzeit im Trikot der Seidenstädter sein.

Die Krefeld Pinguine können weiterhin auf die Dienste von Marcel Müller zählen. Der 37-Jährige hat sein Arbeitspapier mit dem Team aus der Samt- und Seidenstadt um ein weiteres Jahr verlängert. Mit 45 Punkten in der laufenden Saison, ist „Malla“ der beste deutsche Scorer, nicht nur der Pinguine, sondern der gesamten DEL2.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Wir freuen uns sehr, dass Marcel auch in der kommenden Saison für uns spielen wird. Er kann schon jetzt auf eine mehr als erfolgreiche Karriere zurückblicken und ist mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Punkteinstinkt sehr wichtig für uns. Marcel ist ein hervorragender deutscher Spieler, der uns mit seinen Qualitäten nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis verstärkt.“

Marcel Müller: „Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und es macht mir enorm Spaß, hier in der Halle vor unseren Fans zu spielen. Es ist ein Zeichen, wenn ein Spieler immer wieder zum gleichen Verein zurückkommt. Auch sportlich sind wir auf dem richtigen Weg, um unsere Ziele zu erreichen, und ich freue mich, auch nächste Saison meinen Teil zum Erfolg der Pinguine beitragen zu können.“

Müller begann seine Karriere beim BSC Preussen, später wechselte er zu den Jungadlern Mannheim, ehe er 2005 sein Profidebüt für die Eisbären Berlin gab. Nach drei Saisons bei den Kölner Haien wechselte der 1,93 Meter große Stürmer nach Kanada, wo er 139 Partien für die Toronto Marlies in der AHL, sowie drei Spiele für die Toronto Maple Leafs in der NHL bestritt. Nach seiner Zeit in Nordamerika spielte der gebürtige Berliner eine Saison in Schweden, bevor er nach Deutschland zurückkehrte, wo er für die Kölner Haie, die Hamburg Freezers, die Straubing Tigers und die Krefeld Pinguine auflief. Zu den Pinguinen wechselte Müller ganze viermal. Seit Januar 2025 ist der Angreifer fester Bestandteil der Mannschaft von Thomas Popiesch – und wird das auf absehbare Zeit auch bleiben.
