Warum die Krefeld Pinguine auf Zack Dybowski bis 2028 setzen

Krefeld. (PM Pinguine) Nach Davis Vandane verlÃ¤ngert nun der nÃ¤chste Krefelder Verteidiger seinen Vertrag lÃ¤ngerfristig.

Der deutsch-kanadische Dauerbrenner Zack Dybowski bleibt bis 2028 in der Samt- und Seidenstadt.

Zack Dybowski bleibt bis 2028 ein Pinguin. Der Deutsch-Kanadier ist eine feste SÃ¤ule in der Defensive der SeidenstÃ¤dter. Mit 16 Scorern und Ã¼ber 20 Minuten Eiszeit pro Spiel ist der 29-JÃ¤hrige nicht nur der Verteidiger mit den zweitmeisten Punkten, sondern auch der mit der zweithÃ¶chsten Spielzeit des KEV.

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: â€žZack hat sich in seiner ersten Saison bei uns nicht nur als hervorragender Zwei-Wege-Verteidiger bewiesen, sondern auch seine VerlÃ¤sslichkeit gezeigt. Er hat bisher jede Partie fÃ¼r uns bestritten und zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit aus. Er war dieses Jahr eine wahre Bereicherung fÃ¼r unser Spiel und wird es auch in den kommenden Jahren sein.â€œ

Zack Dybowski: â€žIch freue mich sehr, auch in Zukunft fÃ¼r die Pinguine aufzulaufen. Ich und mein Umfeld wurden in Krefeld wÃ¤rmstens empfangen und fÃ¼hlen uns hier sehr wohl. Auch sportlich bin ich mit meiner ersten Saison hier sehr zufrieden, auch wenn wir unser Ziel noch nicht erreicht haben. Ich bin mir aber sicher, dass wir hier gemeinsam noch viele Spiele gewinnen und Erfolge feiern werden.â€œ

Dybowski stammt aus Kitchener, Kanada, und begann in Oakville mit dem Eishockeyspielen, bevor er zu den Georgetown Raiders wechselte. Nach seiner Zeit in der OJHL, einer kanadischen Nachwuchsliga, ging es fÃ¼r ihn an die Wilfrid Laurier University. Daraufhin wechselte er noch wÃ¤hrend der laufenden Saison 2021/22 in die Oberliga zu den Passau Black Hawks, wo er auch im folgenden Jahr spielte. Zur nÃ¤chsten Saison wechselte der 1,85 Meter groÃŸe Verteidiger zu den Hannover Scorpions, ehe er den Sprung in die DEL2 zu den Starbulls Rosenheim schaffte. Dort entwickelte sich der 28-JÃ¤hrige neben Shane Hanna zu einer SÃ¤ule im Spiel der Oberbayern und konnte 32 Punkte in 57 Partien verzeichnen.



