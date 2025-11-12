Warum die Kölner Haie mit zwei absoluten Leistungsträgern langfristig verlängert haben

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben die Verträge des finnischen Verteidigers Valtteri Kemiläinen sowie des kanadischen Angreifers Gregor MacLeod vorzeitig und langfristig verlängert.

Die beiden Leistungsträger bleiben den Haien somit auch über den Sommer hinaus erhalten und setzen damit ein klares Statement. Beide Spieler haben einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Ich freue mich sehr, dass Valtteri Kemiläinen und Gregor MacLeod ihre Verträge verlängert haben. Sie sind beide wichtige Bestandteile unseres Kaders und Säulen unserer Mannschaft. Wir haben mit beiden in den vergangenen Wochen vertrauensvolle und zielgerichtete Gespräche geführt – Valtteri und Gregor sind von unserem Weg überzeugt und wollen diesen weiterhin aktiv mitgestalten. Über dieses Zeichen freue ich mich sehr.“

Valtteri Kemiläinen: „Innerhalb kürzester Zeit sind mir die Haie mit der Stadt und den Fans ans Herz gewachsen Ich bin vom Weg der Kölner Haie überzeugt und glaube daran, dass wir optimale Bedingungen haben, um erfolgreich zu sein. Dass ich auch in den kommenden Jahren beim KEC spiele, erfüllt mich mit Stolz.“

Gregor MacLeod: „Köln ist in den vergangenen Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden. Gerade das vergangene Jahr mit dem Einzug ins Finale war sehr besonders und hat mir gezeigt, was hier gemeinsam mit allen möglich sein kann. Unsere Fans und die LANXESS arena sind einzigartig – ich freue mich auf die kommenden Monate und Jahre und bin sicher, dass wir noch viele besondere Momente erleben können. Dabei möchte ich helfen.“

Über Valtteri Kemiläinen

Der 33-jährige Finne wechselte zur aktuellen Saison aus Prag nach Köln. Zuvor spielte der Rechtsschütze viele Jahre in Finnland, sowie für eine Saison in Russland und Schweden. In seiner beeindruckenden Karriere gewann Kemiläinen bisher drei finnische Meisterschaften, zweimal die Champions Hockey League und wurde 2022 mit der finnischen Nationalmannschaft Olympiasieger. In bislang 17 Spielen mit dem KEC erzielte Kemiläinen sieben Tore und legte ebenso viele auf. Mit 14 Scorerpunkten zählt er zu den punktbesten Verteidigern der aktuellen PENNY DEL-Saison.

Über Gregor MacLeod

Seit der Saison 2023/2024 stürmt der kanadische Mittelstürmer für die Haie. Nach seinen ersten beiden Europa- Jahren in Nürnberg schloss sich der heute 27-Jährige den Haien an und war seither ein Leistungsträger des KEC. MacLeod punktete in jeder Haie-Saison mit einem eindrucksvollen Schnitt von über einem Punkt pro Spiel (123 KEC-Spiele, 130 Scorerpunkte). In der laufenden Saison 2025/2026 ist MacLeod mit 24 Scorerpunkten (zehn Tore, 14 Vorlagen) aktueller Topscorer der PENNY DEL.

