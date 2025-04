Warum die Iserlohn Roosters weiterhin auf Johannes HuÃŸ bauen

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger Johannes Huß für die kommende Saison verlängert.

Der 26-Jährige wechselte vor der abgelaufenen Spielzeit von den Schwenninger Wild Wings an den Seilersee und absolvierte 33 Spiele für die Roosters (vier Scorerpunkte). Einen Großteil des Saisonendspurts verpasste Huß verletzungsbedingt.

Insgesamt kommt Huß in seiner bisherigen Laufbahn auf 282 DEL-Spiele (44 Scorerpunkte) und lief 14 Mal im Trikot der Nationalmannschaft auf.

„Johannes ist schon ein gestandener DEL-Spieler, hat aber auch noch großes Entwicklungspotenzial. Er ist ein läuferisch und körperlich starker Verteidiger, der auch eine hohe Spielintelligenz mitbringt. Schon in der Vergangenheit hat er hier angedeutet, dass er eine gute Rolle spielen kann, auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

„In den Gesprächen ist schnell klar geworden, dass meine persönlichen Vorstellungen und die des Clubs relativ ähnlich sind, daher bin ich sehr optimistisch, dass wir in der kommenden Saison gemeinsam einen Schritt in die richtige Richtung machen können. Wer einmal vor dieser Kulisse am Seilersee aufgelaufen ist, vergisst das nicht so schnell, insofern kann ich das erste Heimspiel schon jetzt kaum erwarten“, freut sich der Verteidiger.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker.

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann.

Headcoach: Stefan Nyman

