Warum die Iserlohn Roosters und StÃ¼rmer Taro Jentzsch ihre Zusammenarbeit fortsetzen

Iserlohn. (PM Roosters / MK)) Die Iserlohn Roosters haben den Vertrag mit Stürmer Taro Jentzsch für die kommende Saison verlängert.

Der 24-Jährige geht damit in seine insgesamt fünfte Spielzeit am Seilersee. Im aktuellen Kalenderjahr war Jentzsch mit durchschnittlich einem Scorerpunkt pro Spiel punktbester Akteur der Roosters.

Der Rechtsschütze wechselte 2020 aus der amerikanischen Juniorenliga QMJHL zu den Roosters und reifte innerhalb von zwei Saisons in Iserlohn zum Nationalspieler. Nach einem Gastspiel bei den Adlern Mannheim kehrte Jentzsch im Herbst 2023 nach Iserlohn zurück. Insgesamt kommt der junge Stürmer in seiner Profi-Laufbahn auf zwei Playoff-Teilnahmen, 245 DEL-Spiele und 117 Scorerpunkte sowie 13 Länderspiele.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier in Iserlohn sehr wohl fühle. Wir haben in den letzten beiden Jahren gegen den Abstieg gespielt, mein Ziel ist es, hier an diesem Standort Playoffs zu spielen. Ich möchte auf dem Weg dahin Verantwortung übernehmen und mich weiterentwickeln“, betont Jentzsch.

Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sieht das ähnlich: „Taro kann unserem Club helfen, damit wir uns in die richtige Richtung bewegen. Gleichzeitig konnten wir ihm einen Plan aufzeigen und ihn davon überzeugen, dass mindestens ein weiteres Jahr hier in Iserlohn das Beste für seine Entwicklung ist.“

Karriereweg

Taro Jentzsch war im Nachwuchs zunächst in Berlin für die Preussen, wie auch die Eisbären Juniors aktiv, ehe es ihn 2016 in die Nachwuchsakademie von Red Bull nach Salzburg zog. 2018 wagte der 1,88 Meter große und 75 Kilogramm schwere Rechtsschütze den Sprung nach Übersee, schloss sich in der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL den Sherbrooke Phoenix an, für die er in 107 Partien 88 Scorerpunkte verbuchte. Zur Saison 2020/21 kehrte Jentzsch nach Deutschland in die PENNY DEL zurück, unterzeichnete dort einen Vertrag bei den Iserlohn Roosters. 2021/22 gelangen dem Angreifer in 53 Pflichtspielen elf Tore und 18 Vorlagen. Die Adler Mannheim sicherten sich danach die Dienste des gebürtigen Berliners.

Im Herbst 2023 folgte die Rückkehr an den Seilersee. In der zurückliegenden Saison gehörte er mit 34 Scorerpunkten zu den erfolgreichsten Stürmern im Roosters-Team. Nach seiner Zeit in den U-Nationalmannschaften gehörte Taro Jentzsch auch immer wieder zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft.

Der aktuelle Kader

Tor: Andreas Jenike, Finn Becker,

Abwehr: Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Colton Jobke, Lennard Nieleck, Nils Elten

Angriff: Maciej Rutkowski, Noel Saffran, Taro Jentzsch

