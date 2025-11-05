Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Warum die Grizzlys mit ihrem LeistungstrÃ¤ger Julian Melchiori bis 2028 verlÃ¤ngert haben

5. November 2025
Julian Melchiori von den Grizzlys Wolfsburg - Â© Marco Leipold / City-Press
Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg treiben frÃ¼h in der aktuellen Spielzeit schon die Planungen fÃ¼r die kommende Saison voran â€“ und haben nun Vollzug zu vermelden.

Verteidiger Julian Melchiori hat seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag bis 2028 verlÃ¤ngert!

Im November 2020 und somit inmitten der Corona-Pandemie kam der LinksschÃ¼tze zum ersten Mal nach Wolfsburg. Melchiori stieÃŸ vergleichsweise spÃ¤t zur Mannschaft, wurde aber in Windeseile zum LeistungstrÃ¤ger und hatte groÃŸen Anteil daran, dass sich Schwarz-Orange spÃ¤ter ins Finale der Playoffs spielen sollte. Im ersten Duell mit dem spÃ¤teren Meister EisbÃ¤ren Berlin gelang â€žMelâ€œ sogar in der VerlÃ¤ngerung nach hÃ¼bschem Solo das entscheidende Tor.

Nach 110 EinsÃ¤tzen (elf Treffer, 25 Assists) fÃ¼r die Grizzlys schloss sich Melchiori, der in seiner zweiten Saison bereits als AssistenzkapitÃ¤n fungiert hatte, 2022 den HauptstÃ¤dtern an. Nach dem Verpassen der Playoffs im ersten Jahr reichte es in der Spielzeit 2023-2024 fÃ¼r den ganz groÃŸen Wurf, der Kanadier wurde mit den Berlinern deutscher Meister.

Mit diesem Titel im GepÃ¤ck kehrte Melchiori 2024 nach Wolfsburg zurÃ¼ck, in seiner Zeit in der Hauptstadt standen in 122 Partien neun Tore und 28 Vorlagen zu Buche. Seither kamen 64 EinsÃ¤tze fÃ¼r das Team aus der Autostadt hinzu, der heute 33-JÃ¤hrige verbuchte in dieser Zeit zehn Tore und 16 Vorlagen auf der Habenseite.

Seit seiner RÃ¼ckkehr ist der 1,95 Meter groÃŸe Verteidiger wieder ein absoluter LeistungstrÃ¤ger im Kader der Grizzlys. Kein Wunder, dass er vor Beginn der Saison von seinen Teamkollegen auch in den Mannschaftsrat gewÃ¤hlt wurde. Jetzt ist klar: Melchiori will auch in den kommenden beiden Spielzeiten in Schwarz und Orange vorangehen.

â€žWir sind natÃ¼rlich alle sehr froh, dass ,Melâ€˜ auch weiterhin das Trikot der Grizzlys tragen wird. Er ist ein zentraler Punkt in der Abwehr, ein absolut zuverlÃ¤ssiger Abwehrspieler, der alle Situationen auf dem Eis spielen kann. Seine PersÃ¶nlichkeit und die professionelle Arbeitseinstellung, die er jeden Tag vorlebt, sind zudem ganz wichtige Faktoren und machen ihn fÃ¼r unser Team sehr wertvollâ€œ, betont Sportdirektor und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Karl-Heinz Fliegauf.

â€žIch freue mich sehr, dass wir meinen Vertrag hier so frÃ¼hzeitig verlÃ¤ngern konnten. Ich weiÃŸ, dass ich auch in den nÃ¤chsten Jahren fÃ¼r die Grizzlys spielen mÃ¶chte, auÃŸerdem ist meine Tochter vor kurzem hier in Wolfsburg geboren worden. Mein Wunsch ist es, weiterhin Verantwortung zu Ã¼bernehmen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir erfolgreiches Eishockey spielenâ€œ, ergÃ¤nzt Julian Melchiori.

Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

In Iserlohn mÃ¶chte man mit FÃ¶rdermitteln des Landes und des Bundes Lehrschwimmbecken und die Eissporthalle modernisieren

