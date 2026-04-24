Warum die Eisbären Regensburg weiter auf Fanliebling Aleandro Angaran setzen

Regensburg. (PM Eisbären) Immer voller Einsatz und eine explosive Spielweise: Stürmer Aleandro Angaran gehört bei Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg zu den Fanlieblingen.

Jetzt hat das 22-jährige Eigengewächs seinen Vertrag bei den Oberpfälzern verlängert und geht damit in seine dritte DEL-2-Saison mit dem Klub.

Insgesamt kommt Angaran bislang auf 119 Einsätze für die Erste Mannschaft der Domstädter – darunter auch 49 Hauptrundenpartien und neun Play-off-Begegnungen in der jüngst abgelaufenen Spielzeit. Der gebürtige Italiener mit deutschem Pass feierte bereits in der Oberliga-Meistersaison 2021/2022 sein Debüt für die EBR. Fest rückte er dann vor der Saison 2024/2025 aus der eigenen U 20 in das Profiteam und ist seither fester Bestandteil des Zweitliga-Kaders. Dabei überzeugt er insbesondere mit seiner Zweikampfstärke, seinen läuferischen Fähigkeiten und seinem körperlichen Auftreten.

Sechs Jahre im EVR-Nachwuchs

Der in Cortina (Venetien/Italien) geborene Angreifer mit deutschem Pass spielt schon seit acht Jahren in Regensburg – Bereits zur Saison 2018/2019 wechselte er im Alter von nur 14 Jahren zu den Oberpfälzern ins Sportinternat und lief anschließend sechs Spielzeiten lang im Nachwuchs des Stammvereins EV Regensburg auf, während derer er immer wieder auch bei den Profis mittrainierte. Dabei war Angaran stets Leistungsträger, unter anderem Im DNL-Team der Jungeisbären sogar Kapitän. Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache ist froh, den athletischen 1,85 Meter großen Angreifer mit starkem Zwei-Wege-Spiel im Team zu haben. Er lobt: „Aleandro war mein Kapitän in der U 20, weil er immer 100 Prozent gibt und vorangeht. Er kommt jedes Jahr topfit ins Camp und hat den Sprung von der DNL in die DEL 2 geschafft. Er ist ein absoluter Fanliebling, weil er alles für Regensburg und sein Team gibt. Gleichzeitig ist er ein großartiges Vorbild für unseren gesamten Standort und zeigt, was man erreichen kann, wenn man bereit ist, die Arbeit zu investieren. Ich freue mich besonders, dass Aleandro weiterhin Teil unseres Teams bleibt.“

Angaran selbst ist voller Vorfreude auf die neue Runde: „Ich bin stolz darauf, bereits die dritte Saison das Trikot der Eisbären zu tragen. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr und können als Mannschaft mehr als zufrieden mit unserer Leistung sein – vor allem, wenn man bedenkt, dass uns das zu Beginn der Saison vielleicht nicht jeder zugetraut hat. Regensburg ist für mich zu einem Zuhause geworden, und ich freue mich riesig, auch im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit euch Fans anzugreifen.“ Eine Botschaft an das Publikum ist ihm noch besonders wichtig: „Ein großes Dankeschön an alle Fans für eure unglaubliche Unterstützung über das gesamte Jahr hinweg!“

Kader der Eisbären Regensburg:

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Pascal Zerressen und Marian Bauer (U).

Sturm: Aleandro Angaran (U), Taylor Vause, Corey Trivino (AL) und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).