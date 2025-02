Warum die EisbÃ¤ren Berlin sich fÃ¼r eine Verpflichtung von Adam Smith entschieden haben

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind kurz vor Wechselschluss nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Als Reaktion auf die aktuelle Personalsituation in der Defensive verpflichten sie den kanadischen Verteidiger Adam Smith. Der 28-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung aus der tschechischen Extraliga in die PENNY DEL.

Smith verstärkt die Defensive des Hauptstadtclubs, die von mehreren verletzungsbedingten Ausfällen betroffen ist. Zuletzt lief er für den HC Oceláři Třinec auf. Dem Club schloss er sich in der Saison 2022/23 an. Nach der Hauptrunde der vergangenen Spielzeit glänzte Smith mit einer Plus-Minus-Statistik von +22. Sowohl 2022/23 als auch 2023/24 gewann er mit seinem Team die Meisterschaft. Der Linksschütze begann seine Eishockeykarriere in der Ontario Junior Hockey League (OJHL) bei den Newmarket Hurricanes. Anschließend spielte er vier Jahre lang für die Bowling Green State University, wo er durchgängig starke Defensivarbeit leistete. Im NHL- Draft 2016 wurde Smith in der 7. Runde an 198. Stelle von den Nashville Predators ausgewählt.

Nach seinem College-Abschluss setzte er seine Karriere in der East Coast Hockey League (ECHL) fort, bei den Atlanta Gladiators, Florida Everblades und den Wheeling Nailers. Zudem absolvierte er Einsätze in der American Hockey League (AHL) für die Milwaukee Admirals und die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, bevor er nach Europa kam.

„Angesichts der andauernden Verletzungen in unserer Verteidigung mussten wir noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ist es nicht einfach, den richtigen Spieler zu finden, da der Markt sehr klein ist. Umso glücklicher sind wir darüber, dass wir uns mit Adam Smith einigen konnten. Durch seine Zeit in Třinec, in der er zweimal tschechischer Meister wurde, konnte er bereits Erfahrung im europäischen Eishockey sammeln. Adam bringt genau die Attribute mit, die uns jetzt weiterhelfen werden“, erklärt Eisbären Sportdirektor Stéphane Richer.

Die Eisbären Berlin heißen Adam Smith in Berlin herzlich willkommen. Im Team der Eisbären Bekommt Adam die Rückennummer 4.

