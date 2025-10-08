Warum die Düsseldorfer EG sich für ein Comeback von Sinan Akdağ entschieden hat

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG gibt bekannt, dass sie sich für das kommende, verlängerte Wochenende kurzfristig mit Sinan Akdağ verstärkt.

Damit reagiert der Club auf eine Unterkörperverletzung von Verteidiger Max Balinson.

Der 35-jährige Akdağ war im Sommer 2023 aus Mannheim nach Düsseldorf gewechselt und hatte in den folgenden beiden Spielzeiten alle (!) 104 möglichen Spiele für die DEG bestritten. Nach dem Abstieg im Frühjahr 2025 hatte die Zusammenarbeit zunächst geendet. Er hat aber die gesamte Vorbereitung in Düsseldorf absolviert. Nun also das „Comeback“ auch auf Liga-Eis.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Wir freuen uns, dass Sinan uns kurzfristig für die nächsten Spiele am verlängerten Wochenende unterstützt. Wir reagieren damit kurzfristig auf den Ausfall von Max Balinson.“ Akdağ: „Ich kenne das Team sehr genau und benötige wenige Eingewöhnungszeit, da wir oft gemeinsam trainiert haben. Ich helfe gerne aus und bedanke mich für diese Chance!“

Am kommenden Freitag geht’s für die DEG zum Straßenbahn-Duell nach Krefeld (19:30 Uhr, ausverkauft), bevor am Sonntag, 12. Oktober, die Eispiraten Crimmitschau nach Düsseldorf kommen (17:00 Uhr). Nur zwei Tage später, am Dienstag, 14. Oktober, kommen um 19:30 Uhr die Ravensburg Towerstars in den PSD BANK DOME.

