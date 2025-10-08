Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG Warum die Düsseldorfer EG sich für ein Comeback von Sinan Akdağ entschieden hat
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Warum die Düsseldorfer EG sich für ein Comeback von Sinan Akdağ entschieden hat

8. Oktober 20251 Mins read93
Share
Sinan Akdag von der Düsseldorfer EG - © Marco Leipold / City-Press
Share

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG gibt bekannt, dass sie sich für das kommende, verlängerte Wochenende kurzfristig mit Sinan Akdağ verstärkt.

Damit reagiert der Club auf eine Unterkörperverletzung von Verteidiger Max Balinson.

Der 35-jährige Akdağ war im Sommer 2023 aus Mannheim nach Düsseldorf gewechselt und hatte in den folgenden beiden Spielzeiten alle (!) 104 möglichen Spiele für die DEG bestritten. Nach dem Abstieg im Frühjahr 2025 hatte die Zusammenarbeit zunächst geendet. Er hat aber die gesamte Vorbereitung in Düsseldorf absolviert. Nun also das „Comeback“ auch auf Liga-Eis.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Wir freuen uns, dass Sinan uns kurzfristig für die nächsten Spiele am verlängerten Wochenende unterstützt. Wir reagieren damit kurzfristig auf den Ausfall von Max Balinson.“ Akdağ: „Ich kenne das Team sehr genau und benötige wenige Eingewöhnungszeit, da wir oft gemeinsam trainiert haben. Ich helfe gerne aus und bedanke mich für diese Chance!“

Am kommenden Freitag geht’s für die DEG zum Straßenbahn-Duell nach Krefeld (19:30 Uhr, ausverkauft), bevor am Sonntag, 12. Oktober, die Eispiraten Crimmitschau nach Düsseldorf kommen (17:00 Uhr). Nur zwei Tage später, am Dienstag, 14. Oktober, kommen um 19:30 Uhr die Ravensburg Towerstars in den PSD BANK DOME.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

118
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Monatelange Verletzungspause für Caps-Stürmer Senna Peeters

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?
Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EHC Red Bull MünchenTransfermarkt GER

Neuer Goalie für Red Bull München

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat den kanadischen...

By8. Oktober 2025
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

DEG-Torwarttrio endlich komplett!

Düsseldorf. (PM DEG) Eine weitere gute Nachricht für die Düsseldorfer EG nach...

By6. Oktober 2025
Düsseldorfer EG

DEG gewinnt schon wieder! 2:1 n.V. in Regenburg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat auch ihr schweres Auswärtsspiel bei...

By5. Oktober 2025
ERC LechbruckTransfermarkt GER

Weiteres Talent für den ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, mit Luis Scheibenbogen ein...

By5. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten