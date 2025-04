Warum die Augsburger Panther weiterhin auf Thomas Schemitsch setzen

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können weiter auf die Dienste von Thomas Schemitsch zählen.

Der Top-Verteidiger hat seinen Vertrag beim PENNY DEL-Club verlängert.

Als frisch gebackener Deutscher Meister wechselte Thomas Schemitsch im vergangenen Sommer von den Eisbären aus der Haupt- in die Fuggerstadt. Im Trikot der Panther wusste der 28-jährige Kanadier zu überzeugen und war auf Anhieb ein wichtiger Leistungsträger. Mit 27 Scorerpunkten gehörte Schemitsch zu den offensivstärksten Defendern der Deutschen Eishockey Liga, seine elf Verteidiger-Tore waren der drittbeste Wert der PENNY DEL. Kein anderer Spieler der Panther hatte in der vergangenen Hauptrunde mehr Eiszeit als der 192 cm große und 94 schwere Rechtsschütze mit insgesamt 1093:43 Minuten bei 1.261 Wechseln. Dabei legte Schemitsch in seinen 47 Einsätzen mit 244.074 m auch die größte Distanz zurück und war damit der Marathon-Mann seines Teams. Mit seiner emotionalen Spielweise ging er als Führungsspieler voran.

Frühzeitig signalisierten die Panther deshalb Interesse an einer Vertragsverlängerung. Bei seinem Scouting-Trip durch Nordamerika traf sich Sportdirektor Larry Mitchell vor Kurzem in Burlington, Ontario, nochmals zu einem persönlichen Gespräch mit Schemitsch: „Thomas Schemitsch hat mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison natürlich die Begehrlichkeiten einiger Clubs geweckt. Wir wollten ihn bei seiner Entscheidung nicht unter Druck setzen und ihm dabei dennoch eine klare Perspektive im Trikot der Augsburger Panther aufzeigen. In seiner kanadischen Heimat hatten wir ein sehr positives Treffen, in dessen Nachgang wir nur noch letzte Details klären mussten. Umso mehr freut es uns, dass Thomas jetzt seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag in Augsburg gesetzt hat. Als physisch starker, rechtsschießender und offensivstarker Verteidiger wird er auch kommende Spielzeit eine wichtige Rolle bei uns einnehmen.“

