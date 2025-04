Warum die Augsburger Panther weiter mit Riley Damiani zusammenarbeiten

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Riley Damiani verlängert.

Der 25-jährige Stürmer geht damit in seine zweite Saison in der Fuggerstadt.

Riley Damiani kam in seiner Debütsaison in Europa bedingt durch eine Verletzung und eine Sperre lediglich auf 15 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga. Dabei ließ der 25-jährige Kanadier sein Potenzial aber mehr als nur aufblitzen. Neun Scorerpunkte und seine temporeiche und energiegeladene Spielweise in allen drei Zonen der Eisfläche machten Damiani zu einem Leistungsträger der Panther, dessen langfristiger Ausfall nie kompensiert werden konnte. Seine Quote gewonnener Zweikämpfe war zudem die beste aller Spieler im Team. Nachdem klar ist, dass der Rechtsschütze zu Beginn der neuen Spielzeit wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird, haben sich die Verantwortlichen nun voller Überzeugung für eine Vertragsverlängerung mit Damiani entschieden.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Riley Damianis Spielweise passt bestens zu dem, wofür die Augsburger Panther stehen möchten. Er ist ein guter Skater, der dem Gegner mit seiner kämpferischen Spielweise unter die Haut geht. In seinen Einsätzen hat er gezeigt, wieso wir ihn vergangenen Sommer unbedingt zu uns holen wollten. Selbst als seine Saison beendet war, hat er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und war für seine Kollegen da. Wir glauben unverändert an seine Qualitäten und sind uns sicher, dass er in der Saison 2025-26 ein wertvoller Spieler auf uns abseits des Eises sein wird.“

