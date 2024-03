Waldkraiburger LÃ¶wen holen sich Matchpuck-Spiel durch Hora-Hattrick

Waldkraiburg. (PM Löwen) Mit einem überragenden 5:6-Sieg gegen die Eisbären aus Burgau sicherten sich die Waldkraiburger Löwen im Spiel 3 der Play-Off-Serie in der...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Mit einem überragenden 5:6-Sieg gegen die Eisbären aus Burgau sicherten sich die Waldkraiburger Löwen im Spiel 3 der Play-Off-Serie in der Eishockey Landesliga am Donnerstagabend den Matchpuck.

Die Löwen starteten furios in die Partie und nach nicht einmal fünf gespielten Minuten stand es bereits 0:2 für die Löwen, was letztlich auch den Pausenstand darstellte. Als Torschützen zeichneten sich Daniel Hora und Nico Vogl verantwortlich.

Das zweite Drittel begann nicht optimal für die Löwen. Zwar erhielt Burgau früh eine Strafe, doch nutzten sie in dieser Strafe einen unsauber gespielten Pass der Löwen zum 1:2 mit einen Konter durch Patrik Kozlik. In der 36, Minute, also kurz vor der zweiten Pausensirene wussten die Löwen durch Martin Herman den Spielstand auf 1:3 zu erhöhen, doch postwendend schloss Burgaus Ceslik einen Schlenzer aus dem Halbfeld zum erneuten Anschluss und dem 2:3 Pausenstand ab.

Der dritte Durchgang begann mit einer fünfminütigen Strafe für den EHC Waldkraiburg, die sie sich mit dem Pausenpfiff einhandelten. Doch nachdem die Industriestädter eine Minute lang eine doppelte Überzahl überstanden, erhöhten sie in Unterzahl, erneut durch Daniel Hora auf 2:4. Gleich im Anschluss eine erneute Strafe für die Waldkraiburger Gäste und erneut fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl. Doch bis auf die Tatsache, dass Torhüter Christoph Lode glänzend parierte, passierte am Spielstand nichts. Doch nur wenige Minuten später nutzten die Gastgeber das Gewühl vor dem Tor der Löwen erneut schmerzlich aus. Nachdem Christoph Lode ohne seinen Schläger war, erhielt Burgaus Ballner auf der rechten Seite den Puck und versenkte ihn unter der Latte. Dass die Löwen unbedingt das Heimrecht nach Waldkraiburg holen wollten, sah man ihnen nach der spielerischen Flaute im zweiten Durchgang, im dritten Drittel wieder an. So erhöhten sie, in Form von Florian Maierhofer, der von Nico Vogl bedient wurde, erneut den Spielstand auf 3:5 und hatten so noch knapp sechs Minuten vor der gepolsterten Brust. Die Gastgeber indes warfen nun alles nach vorne, was sie konnten, und taten alles dafür, dass die folgenden Minuten keine einfachen für die Löwen wurden. Doch als die Eisbären früh ihren Torhüter Schnierstein zugunsten eines sechsten Feldspielers zogen, vollbrachte Daniel Hora, wie auch in Spiel zwei in Waldkraiburg, das Kunststück von der eigenen Torlinie aus das leere Burgauer Tor zum 3:6 zu treffen. Zwar verkürzten die Gastgeber noch einmal auf 4:6 durch Gäbelein und auf 5:6 mit erneut leerem Tor und einem Feldspieler mehr durch Kozlik, doch ging das Spiel mit diesem Stand an den EHC Waldkraiburg. Mit diesem wichtigen Auswärtssieg sicherten sich die Löwen von Coach Jürgen Lederer den Matchpuck und sind am Samstag, wenn es um 18:00 Uhr in der heimischen Raiffeisen-Arena weitergeht in einer guten Ausgangslage, um sich die Landesliga-Meisterschaft zu sichern und nach Waldkraiburg zu holen. Karten für das Samstags-Spiel gibt es bis 15:00 Uhr noch online auf der Webseite des Vereins und selbstverständlich an der ab 16:30 Uhr öffnenden Abendkasse. Doch sollten Sie hier aufgrund des erwarteten Andrangs mehr Zeit als üblich einplanen für das Anstehen und Karte kaufen. aha

ESV Burgau – EHC Waldkraiburg

Tor: Sickinger Tobias (#32); [X] Lode Christoph (#40); Verteidigung: Hora Daniel (#3); Lode Felix (#10); Schmidt Daniel (#17); Ludwig Tim (#23); Cejka Max (#81); Seifert Philipp (#96); Sturm: Lode Philipp (#7); Jakob Tobias (#8); Dillmann Anthony (#11); Decker Leon (#34); Herman Martin (#60); Maierhofer Florian (#61); Rosenkranz Bastian (#68); Soukup Dominik (#82); Vogl Nico (#88); Zimmermann Patrick (#98);

0:1 (4.) Hora (Vogl, Cejka); 0:2 (5.) Vogl (Cejka, Soukup); 1:2 (21.) Kozlik (Zachar, Mändle – SH1); 1:3 (36.) Herman (Decker, Lode F.); 2:3 (38.) Ceslik; 2:4 (43.) Hora (Herman – SH1); 3:4 (48.) Ballner (Seifert); 3:5 (53.) Maierhofer (Vogl, Hora); 3:6 (56.) Hora (Herman – ENG); 4:6 (58.) Gäbelein (Ballner, Ceslik); 5:6 (60.) Kozlik (Ballner, Ceslik);

Zuschauer: 700,

Strafen: Waldkraiburg 11, Burgau 8