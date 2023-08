WÃ¤lder zeigen gegen BÃ¼lach Moral

Artikel anhören Dornbirn. (PM ECB) Vergab man am Samstag noch eine Führung von drei Toren, errangen die Tupamäki Schützlinge am Mittwochabend einen Overtimesieg, nach...

Dornbirn. (PM ECB) Vergab man am Samstag noch eine Führung von drei Toren, errangen die Tupamäki Schützlinge am Mittwochabend einen Overtimesieg, nach einem ebenso hohen Rückstand.

Der EC Bregenzerwald bezwingt den EHC Bülach mit 5:4.

Gegen Entgegen der vorherigen Spiele zeigte sich gegen Bülach im ersten Abschnitt keine Steigerung. Zwar konnte man mit Erik Embrich einen Mann im Line Up zurückbegrüßen, dafür fehlte Robert Ossipov krankheitsbedingt. Die Schweizer drückten der Partie ihren Stempel auf und gingen verdienterweise in der 6. Minute in Führung. Durch einen weiteren Treffer von Bülach in Überzahl stand es zur ersten Drittelpause sogar 0:2. (13.)

Auch der Start in den Mittelabschnitt misslang komplett. Nach gerade einmal 27 Sekunden musste Alexander Schmidt wieder hinter sich greifen. Dazu kamen drei Strafen, mit denen man sich selbst das Leben schwer machte. Diese konnten dennoch durch viel Disziplin schadlos überstanden werden. Schließlich durchbrach Erik Embrich die Torsperre in der 29. Minute mit dem 1:3. Die Freude währte nur kurz, vier Zeigerumdrehungen später hatten die Gäste den alten Abstand bereits wiederhergestellt. Doch die Hausherren schöpften aus ihrem ersten Treffer Hoffnung und wehrten sich vehement gegen die drohende Niederlage. Noch vor der Pause verkürzte Kai Fässler auf 2:4.

Im Schlussdrittel ging man dann auch noch deutlich disziplinierter ans Werk und vermied unnötige Strafen. Neuzugang Marcel Wohlmuth verkürzte schließlich in der 47. Minute auf ein Tor Abstand. Nachdem die Wälder selbst zwei Unterzahlsituationen zu meistern hatte, ließ man sich selbst im Powerplay nicht zweimal bitten. 67 Sekunden vor dem vermeintlichen Spielende, Alexander Schmidt war bereits für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis genommen worden, erzielte Marlon Tschofen den hart erkämpften Ausgleich. Der Stürmer schien Lunte gerochen zu haben, denn in der Overtime war der Montafoner zusätzlich der Siegestorschütze zum 5:4. Am Samstag geht es mit dem Vorbereitungsprogramm weiter. Das Spiel gegen den HC Prättigau Herrschaft beginnt verfrüht um 18:30 Uhr!

Nächstes Heimspiel: Samstag, den 02.09.2023 um 18:30 Uhr gegen den HC Prättigau-Herrschaft im Messestadion Dornbirn

