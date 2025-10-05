Wälder siegen im Strafenfestival

Dornbirn. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald feierte bei der Ladies Night im Messestadion einen verdienten 5:2-Heimsieg über den HC Meran.

Trotz zahlreicher Ausfälle zeigten die Wälder eine kämpferische Vorstellung, die am Ende mit dem zweiten Heimsieg in Serie belohnt wurde.

Die Liste der Ausfälle war erneut lang – neben Kapitän Julian Zwerger und Doppeltorschütze Philipp Pöschmann musste Coach Märt Eerme auch auf mehrere Stammkräfte verzichten. Dafür kehrte Josef Flick ins Line-up zurück. Trotz der Personalsorgen startete der ECB mutig und kontrollierte die Anfangsphase.

Die Gäste aus Meran wirkten nach der Anreise zunächst träge, während die Hausherren im Powerplay eiskalt zuschlugen: David König drehte sich elegant um die eigene Achse und versenkte die Scheibe in der 11. Minute zum 1:0. Wenig später sorgte eine doppelte Überzahl für die nächste Möglichkeit – Roberts Lipsbergs ließ sich nicht zweimal bitten und erhöhte in der 17. Minute auf 2:0.

Zum Drittelende kam Meran besser ins Spiel, fand aber in Lorenz Widhalm ihren Meister. Der Wälder Goalie parierte mehrere Hochkaräter und sicherte die Führung in die erste Pause.

Meran kam mit viel Schwung aus der Kabine – und nutzte gleich die erste Chance. Nach nur 31 Sekunden verkürzte Daniel Gellon auf 2:1. In der Folge drückten die Südtiroler auf den Ausgleich, doch Widhalm war weiterhin ein sicherer Rückhalt, unterstützt von einem aufopferungsvoll kämpfenden Luukas Kallioinen, der auf der Linie rettete. Erneut half eine Strafe der Gäste den Wäldern: Ben Grasser verwertete im Powerplay einen Abpraller und traf in der 31. Minute zu seinem ersten Tor in grün-weiß-schwarz – 3:1 für den ECB.

Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts kochten die Emotionen über: Usko Laaksonen und Tommaso Traversa lieferten sich einen handfesten Faustkampf, den der Finne für sich entschied – beide mussten für fünf Minuten auf die Strafbank.

In einem von Strafen geprägten Drittel verteidigten die Wälder ihre Führung mit viel Einsatz. In der 57. Minute machte es Meran noch einmal spannend, als Traversa eine kleine Lücke bei Widhalm fand und auf 3:2 verkürzte. Doch der ECB hielt stand: Roberts Lipsbergs sorgte mit seinem zweiten Treffer per Empty Net (60.) für die Entscheidung, bevor Fabian Ranftl acht Sekunden vor Schluss zum 5:2-Endstand traf.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem überragenden Lorenz Widhalm im Tor gelang dem EC Bregenzerwald der zweite Heimsieg in Folge. Der Lohn: Tabellenplatz neun und viel Selbstvertrauen für die anstehenden Auswärtspartien.

In den kommenden zwei Wochen stehen gleich vier Spiele in der Fremde auf dem Programm, ehe am 25. Oktober Vizemeister Jesenice im Messestadion Dornbirn gastiert.

Nächste Begegnung: Freitag, 10.10.2025 um 20:00 Uhr gegen den HC Asiago in Asiago

Nächstes Heimspiel: Samstag, 25.10.2025 um 19:30 Uhr Oktoberfest gegen den HDD Jesenice im Messestadion Dornbirn



