WÃ¤lder holen Publikumsliebling zurÃ¼ck

Andelsbuch. (PM ECB) In der kommenden Saison wird Philipp Pöschmann in der Alps Hockey League wieder für den ECB auf Punktejagd gehen.

Der 26-jährige Wiener kehrt nach einer Spielzeit beim Ländlerivalen EHC Lustenau zu seiner alten Wirkungsstätte zurück.

Über einen altbekannten Neuzugang können sich die Fans des EC Bregenzerwald freuen.

Philipp Pöschmann feiert seine Rückkehr und wird in der kommenden Saison im Sturm der Tiger für mehr Durchschlagskraft sorgen. Bereits 2016 verschlug es „Pösche“ nach seiner Auslandsstation in Bratislava und der Red Bull Akademie in Salzburg nach Vorarlberg, wo er insgesamt sechs Saisonen im Messestadion für die Bulldogs Dornbirn und den EC Bregenzerwald auflief. In der höchsten österreichischen Spielklasse sammelte er 157 Einsätze, sowie neun Tore und sechs Assists. Vergangenen Sommer heuerte der 26-Jährige beim EHC Lustenau an, kam mit den Löwen bis ins Halbfinale der österreichischen Meisterschaft und erreichte in der Alps Hockey League die Runde der besten Acht. (AlpsHL Statistik: 185 Spiele, 31 Tore, 44 Assists)

Der Publikumsliebling kann auch auf Erfahrungen in der Österreichischen Nationalmannschaft zurückblicken. Schon 2015 hatte er großen Anteil daran, dass Österreichs U18 zu den Top 16 der Welt aufstieg. Auch für die U20 Nationalmannschaft wurde er einberufen. In der Vorbereitung zur A-WM 2022 in Finnland stand er zudem im erweiterten Kader.

