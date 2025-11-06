Wälder auf Platz 4!

Dornbirn. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald bleibt in seiner Heimfestung weiterhin ungeschlagen!

Beim 3:1-Erfolg über die Wipptal Broncos lieferten die Wälder eine abgeklärte und mannschaftlich geschlossene Leistung ab – und setzten ihre starke Formkurve eindrucksvoll fort.

Gute Nachrichten vor dem Spiel

Schon vor dem ersten Bully gab es Erfreuliches zu vermelden: Nach dem MRT konnte bei Luukas Kallioinen Entwarnung gegeben werden, der Verteidiger stand wieder im Aufgebot. Zudem kehrte Kapitän Julian Zwerger nach längerer Pause in die Mannschaft zurück.

Der Spielbeginn verzögerte sich aufgrund von Anreiseschwierigkeiten der Schiedsrichter um rund 30 Minuten, was dem Spielfluss beider Teams zu Beginn anzumerken war.

Holpriger Start, starke Antwort

Auf Seiten der Wälder schlichen sich einige Unkonzentriertheiten im Aufbau ein – und das nutzten die Broncos eiskalt: Zandegiacomo bediente Livingston im Slot, der in Minute 5 zur Führung der Gäste traf. Doch der ECB antwortete prompt: Nur drei Zeigerumdrehungen später hämmerte Daniel Hintermann von der blauen Linie und Philip Metzler fälschte den Schuss unhaltbar ab. (Inidividualsponsor Raiba Mittel- und Hinterbregenzerwald gratuliert seinem Spieler.)

In der Folge übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle, doch trotz guter Chancen blieb es beim Remis zur ersten Pause.

Wälder übernehmen das Kommando

Nach der Pause präsentierte sich der EC Bregenzerwald dominant und druckvoll. In Überzahl zeigte Roberts Lipsbergs, warum er zu den besten Spielern der Liga gehört: Mit einem unwiderstehlichen Solo ließ er die gesamte Broncos-Defensive stehen und schloss eiskalt ab – 2:1 (29. (Inidividualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)

Gegen Ende des Drittels setzten die Gäste zwar wieder Akzente, doch jubeln durften erneut die Wälder: David König legte mustergültig für Tobias Metzler-Wagner ab, der mit seinem ersten Alps Hockey League-Treffer zum 3:1 einnetzte – just an dem Tag, an dem er Onkel geworden war. Ein besonderer Moment für den 19-Jährigen, der vom Publikum gebührend gefeiert wurde. (Inidividualsponsor Oberhauser & Schedler Bau gratuliert seinem Spieler.)

Kontrolle statt Chaos

Im Schlussdrittel wurde es zunehmend hitziger. Die Broncos versuchten, mit körperlicher Härte zurück ins Spiel zu finden, doch sie schadeten sich mit unnötigen Strafen selbst.

Als Kapitän Paul Eisendle nach einem unschönen Foul mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig unter die Dusche musste, war die Vorentscheidung gefallen. Selbst mit gezogenem Goalie fanden die Gäste kein Durchkommen mehr. Die Wälder verteidigten geschlossen, blockten Schüsse und hielten das Ergebnis souverän über die Zeit. Damit klettern die Eerme Schützlinge in der Tabelle weiter nach oben und haben den Sprung auf den vierten Platz geschafft.

Bereits am Sonntag (9. November) reist der ECB zum Nachtragsspiel nach Cortina, ehe am Mittwoch, 12. November der amtierende Meister EK Zeller Eisbären im Messestadion Dornbirn gastiert.

Nächste Begegnung: Sonntag, 09.11.2025 um 17:30 Uhr gegen S.G. Cortina Hafro in Cortina

Nächstes Heimspiel: Mittwoch, 12.11.2025 um 19:30 Uhr gegen die Zeller Eisbären im Messestadion Dornbirn

Kader- und Spielplanupdate

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Verteidiger Lukas Piff muss den Verein verletzungsbedingt verlassen.

Lediglich in der Vorbereitung stand der 24-Jährige mit dem Team auf dem Eis, konnte jedoch aufgrund anhaltender Beschwerden kein einziges Saisonspiel absolvieren.

Wie sich nun herausstellte, handelt es sich um dieselbe Verletzung beziehungsweise Abnutzung, die bereits Meister-Torhüter Viktor Scherrieble vor einigen Jahren zum Karriereende zwang. Piff muss sich einer Operation unterziehen und ist bereits nach Wien zurückgekehrt.

Lukas Piff verabschiedet sich mit folgenden Worten:

„Es fällt mir sehr schwer, euch mitteilen zu müssen, dass ich mich einer Operation unterziehen muss und deshalb nicht mehr für die Wälder auf dem Eis stehen kann. Die letzten Monate im Ländle waren für mich eine ganz besondere Zeit – ich habe mich hier sehr wohlgefühlt, tolle Menschen kennengelernt und durfte vor fantastischen Fans spielen. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich wünsche der Mannschaft und allen, die dahinterstehen, viel Erfolg und werde von nun an, vom Monitor aus die Daumen drücken.“

Der EC Bregenzerwald bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für den Heilungsverlauf und eine hoffentlich vollständige Genesung. Wir hoffen, dass Lukas danach wieder aufs Eis zurückkehren kann.

Weitere Verletzungsupdates

Wieder muss der ECB auf Alexander Tell verzichten. Der Stürmer zog sich in Klobenstein eine Verletzung zu und wird voraussichtlich bis Anfang 2026 ausfallen. Zudem laborieren Lukas Kallioinen und Nico Kramer an Blessuren, über deren Schwere erst nach den anstehenden MRT-Untersuchungen Klarheit herrschen wird.

