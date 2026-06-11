VSV und Regensburg komplettieren Vorbereitung der Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz vollenden ihren Rahmenterminplan der diesjährigen Pre-Season mit einem Heimspiel gegen Villach und der Auswärts-Generalprobe in Regensburg.

Insgesamt bestreiten die Linzer auch in diesem Jahr sieben Testspiele gegen internationale Top-Teams.

Die Steinbach Black Wings Linz vollenden ihren Rahmenterminplan der diesjährigen Pre-Season mit einem Heimspiel gegen Villach und der Auswärts-Generalprobe in Regensburg. Insgesamt bestreiten die Linzer auch in diesem Jahr sieben Testspiele gegen internationale Top-Teams.

München, Litvinov, Ingolstadt & Straubing. Nachdem die Oberösterreicher bereits im August hochkarätig in die Vorbereitung starten, endet diese ebenso intensiv. Ausgerechnet gegen den EC VSV bestreiten die Linzer am Mittwoch, dem 2. September, ihre Generalprobe in der Linz AG Eisarena. Der langjährige Playoff-Rivale aus Kärnten beendete am 1. März dieses Jahres die Saison der Stahlstädter frühzeitig in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale. Im einzigen Duell mit einem Ligakonkurrenten während der Vorbereitungsphase wartet somit ein besonders emotionaler Kräftevergleich.

Den letzten Feinschliff vor dem offiziellen Auftakt der win2day ICE Hockey League am 18. September holen sich Brian Lebler und Co. am Samstag zuvor auswärts. Der DEL2-Halbfinalist der vergangenen Saison und Meister des Jahres 2024, die Eisbären Regensburg, laden zum finalen Testspiel. Sechs Tage vor dem ersten Pflichtspiel beendet Head Coach Philipp Lukas nach insgesamt sieben Vorbereitungsspielen die Eingewöhnungsphase der neu formierten Mannschaft der Steinbach Black Wings Linz für die Saison 2026/27.

Besitzer eines Saison-Abos genießen zu allen Heimspielen in der Pre-Season kostenlosen Eintritt. Tagestickets sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich. Achtung: Es gilt freie Platzwahl!

Head Coach Philipp Lukas Die Pre-Season rückt näher und bildet wie immer einen intensiven Auftakt in die neue Saison. Nachdem wir heuer viele neue Gesichter bei uns begrüßen dürfen, kommt der Vorbereitung eine besonders wichtige Bedeutung zu. Sie bildet den Grundstein für die gesamte Meisterschaft und sorgt dafür, dass wir sowohl körperlich als auch als Mannschaft auf dem bestmöglichen Niveau sind. Unsere Physis können wir selbst beeinflussen, weshalb sie für unser Spiel unerlässlich ist. Dieses verlangt jeden Abend vollen Einsatz von jedem Einzelnen. Umso mehr freuen wir uns, zahlreiche Top-Gegner für unsere Vorbereitung gefunden zu haben, gegen die wir wertvolle Wiederholungen und wichtige Erfahrungen für den Ernstfall sammeln können.

Termine in der Vorbereitung:

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings Linz – Red Bull München

Sa., 22.08. 2026, 20:00 Uhr, in Latsch (Südtirol): HC Litvinov – Steinbach Back Wings Linz

So., 23.08.2026, 18 Uhr, in Latsch (Südtirol): ERC Ingolstadt – Steinbach Black Wings Linz

Fr., 28.08.2026, 18:30 Uhr, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings Linz – Straubing Tigers

So, 30.08.2026, 16:30 Uhr, in Straubing: Straubing Tigers – Steinbach Black Wings Linz

Mi., 02.09.2026, 18:30 Uhr, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings Linz – EC VSV

Sa., 12.09.2026,15:00 Uhr, in Regensburg: Eisbären Regensburg – Steinbach Black Wings Linz

112 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro