Vorzeitiges Saisonende fÃ¼r Fabio Pfohl

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Bittere Nachricht für die Grizzlys Wolfsburg: Stürmer Fabio Pfohl wird in der laufenden Saison kein Spiel mehr bestreiten können. Der 25-jährige...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Bittere Nachricht für die Grizzlys Wolfsburg: Stürmer Fabio Pfohl wird in der laufenden Saison kein Spiel mehr bestreiten können.

Der 25-jährige Center musste sich einem operativen Eingriff an der Hand unterziehen und wird bis auf Weiteres ausfallen.

Fabio Pfohl, der in dieser Saison 17 Spiele (ein Tor, sechs Vorlagen) bestritten hat, hatte bereits seit geraumer Zeit mit Problemen an der betroffenen Hand zu kämpfen. Der 25-Jährige biss jedoch auf die Zähne und stellte sich voll in den Dienst der Mannschaft. Abschließende Untersuchungen zeigten jedoch deutlich, dass ein operativer Eingriff unumgänglich ist. Dieser verlief reibungslos.

„Wir wünschen Fabio natürlich alles Gute und einen optimalen Heilungsverlauf. ‚Pfohlis‘ Ausfall ist für uns alle ein herber Verlust. Wir werden versuchen, sein Fehlen als Team zu kompensieren“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.