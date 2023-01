Vorzeitiges Saison-Ende fÃ¼r Yannik Valenti

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen am heutigen Montag das vorzeitige Saison-Aus für Yannik Valenti vermelden. Der Stürmer hatte sich am vergangenen Freitag...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen am heutigen Montag das vorzeitige Saison-Aus für Yannik Valenti vermelden.

Der Stürmer hatte sich am vergangenen Freitag in einem Spiel für den Kooperationspartner EV Landshut verletzt. Der niederbayerische PENNY DEL-Club muss aufgrund der schwerwiegenden Unterkörperverletzung in den restlichen Saisonspielen auf den 22-Jährigen verzichten.

Die gesamte Organisation wünscht Yannik Valenti eine schnelle und vollständige Genesung.