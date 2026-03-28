Vorzeitige Vertragsverlängerung! Warum sich Topscorer Topi Pipponen zu den Tölzer Löwen bekennt

Bad Tölz. (PM Löwen, P. Schmitz) Die Tölzer Löwen haben den Vertrag mit Topi Piipponen vorzeitig verlängert.

Der ursprünglich bis 2027 laufende Kontrakt wurde um zwei weitere Jahre ausgedehnt und gilt nun bis einschließlich der Saison 2028/29.

Der 28-jährige Stürmer gehört seit seinem Wechsel nach Bad Tölz zu den prägenden Offensivspielern der Mannschaft und ist aktuell Topscorer der Löwen. Seit 2023 weist Piipponen eine konstant hohe Punkteproduktion auf und hat maßgeblichen Anteil am sportlichen Abschneiden des Teams. In bislang 163 Pflichtspielen für die Tölzer Löwen erzielte der Finne 113 Tore und bereitete 127 Treffer vor. Zuletzt wurde Piipponen von der Fachzeitung Eishockey News als Spieler und Stürmer des Jahres der Oberliga Süd ausgezeichnet.

Mit der langfristigen Verlängerung sichern sich die Tölzer Löwen die Dienste ihres Topscorers und schaffen gleichzeitig Planungssicherheit für die kommenden Spielzeiten.

Geschäftsführer Fabian Schlager erklärt: „Es waren offene, zielführende Gespräche, wodurch wir uns schnell einig geworden sind. Er fühlt sich wohl bei uns, auf der anderen Seite spielt er eine zentrale Rolle in unserer Mannschaft und ist überall auf dem Eis zu finden. Topi ist ein tolles Vorbild für alle Spieler – für die Jugend, aber auch für die gestandenen Profis. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn noch lange im Tölzer Trikot sehen werden.“

Auch Piipponen selbst äußert sich zur Vertragsverlängerung: „Wir sind überglücklich und fühlen uns in Bad Tölz zuhause. Mit dem langfristigen Vertrag kann sich meine Familie hier niederlassen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Club die nächsten Schritte zu gehen.“



Tölzer Löwen unterliegen Tilburg deutlich

Saison endet im Viertelfinale

Die Tölzer Löwen haben das vierte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Tilburg Trappers mit 3:8 (1:0, 1:1, 1:7) verloren. Damit endet die Serie mit 0:4 aus Sicht der Isarwinkler und die Saison 2025/26 ist für die Löwen beendet.

Über weite Strecken der Partie gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Vor allem in den ersten beiden Dritteln lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven und offenen Schlagabtausch. Bad Tölz kam mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und ging kurz vor der ersten Pause in Führung: Sandro Schönberger verwertete einen Nachschuss zur 1:0-Führung (19.).

Auch im zweiten Drittel präsentierten sich die Löwen auf Augenhöhe mit dem niederländischen Rekordmeister. Michael Keränen erhöhte mit einem Schuss aus dem Gewühl auf 2:0 (24.). In der Folge übernahmen die Gäste phasenweise die Kontrolle und verkürzten durch Matt McLeod auf 2:1 (28.). Weitere Treffer fielen im zweiten Abschnitt nicht.

Zu Beginn des Schlussdrittels glichen die Trappers durch Phil Marinaccio aus (41.), ehe eine kurze Phase mit mehreren Treffern die Partie zugunsten der Gäste entschied. Innerhalb weniger Minuten erhöhte Tilburg auf 2:6 und setzte sich damit entscheidend ab. Die Löwen blieben bemüht und verkürzten durch Topi Piipponen zwischenzeitlich auf 3:6 (50.), mussten in der Schlussphase jedoch noch zwei weitere Gegentreffer durch Reno de Hondt (53.) und Delany Hessels (56.) hinnehmen.

Trotz der Niederlage war die Stimmung auf den Rängen über die gesamte Spielzeit hinweg durchgehend positiv. Auch nach Spielende verabschiedeten die Zuschauer die Mannschaft mit großem Applaus und warmen Worten.

Für die Tölzer Löwen ist die Saison damit beendet. Die Abschlussfeier findet am 11. April statt, weitere Informationen folgen.