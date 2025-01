Vorzeitige Vertragsverlängerung auf der Torhüterposition beim EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Wie bereits bei der Mitgliederversammlung am heutigen Montag exklusiv vorgestellt, können die Wölfe-Verantwortlichen mit dem 24-jährigen Fabian Hegmann eine weitere vorzeitige Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit präsentieren.

Der junge Torhüter kam kurz vor Saisonbeginn vom Oberligaklub aus Duisburg in den Breisgau und wusste hinter Patrik Cerveny als Backup-Goalie von Beginn an voll zu überzeugen. Mit seiner ruhigen Art und seinem selbstsicheren Auftreten kommt der Schlussmann in seinen bisher 16 Saisonspielen eine Fangquote von starken 90,58 %.

Bereits jetzt haben sich der Verein und Fabian Hegmann auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung für die kommende Saison 2025/26 verständigt.

Sportdirektor Peter Salmik: „Fabian ist und war ein echter Glücksgriff für uns. Er wurde ein Stück weit in das kalte Wasser geworfen und hat dabei eindrucksvoll gezeigt, zu was er in Stande ist. Es ist schön zu sehen, wie wohl er sich bei uns fühlt und wie er sich bereits jetzt entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, dass Fabian auch in der kommenden Saison unser Trikot trägt.“

Fabian Hegmann erklärt seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und schätze das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, sehr. Das Team hat es mir sehr leicht gemacht, mich hier einzufinden. Die Umgebung und die Stadt gefallen mir super, weshalb es nach engem Austausch mit Peter Salmik für mich eine klare Entscheidung war, noch ein weiteres Jahr im Verein zu bleiben. In erster Linie freue ich mich jetzt jedoch auf die anstehenden Playoffs und darauf, noch viele weitere Spiele im Wölfe-Trikot zu absolvieren!“.

Mit Fabian Hegmann, Tomas Schwamberger, Eero Elo und Sameli Ventelä haben bereits vier Spieler aus dem aktuellen Kader ihren Vertrag für die kommende Saison bei den Wölfen verlängert.

