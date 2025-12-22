Vorweihnachtliche Überraschung bei den Piraten

Buchloe (chs) Überraschung kurz vor dem Weihnachtsfest – und zwar eine schöne für die Buchloer Piraten und ihre Fans.

Denn die Freibeuter konnten am Sonntagabend dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen sicher nicht unbedingt zu erwartenden aber unter dem Strich verdienten Erfolg über den Tabellendritten TEV Miesbach feiern und so den dritten Heimsieg in Serie einfahren. Mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) überzeugten die Gennachstädter dabei über die volle Distanz mit konzentrierter und kämpferischer Leistung und bescherten ihren Anhängern so nicht nur ein vorweihnachtliches Geschenk in Form von drei wichtigen Zählern, sondern auch den ersten Shutout der Saison für ihren starken Schlussmann David Blaschta.

„Es war ein hartes Stück Arbeit heute aber die Jungs haben den Plan super umgesetzt“, freute sich ein zufriedener Buchloer Trainer Dominic Weiß über die drei Punkte, die die Buchloer auch wieder auf den am Freitag noch verlorenen zehnten Tabellenrang zurückkehren ließen. Eine wichtige Reaktion der Piraten also nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen, dass man sich aktuell auf die Heimstärke verlassen kann. Und das trotz einer Handvoll an Ausfällen, da Weis wie am Freitag schon erneut einige wichtige Akteure fehlten – wenngleich auch die Miesbacher das Fehlen mehrerer Leistungsträger zu verkraften hatten. Doch vor allem die Buchloer Mannschaft kompensierte das an diesem Abend besser und konnte sich auch über den frühen Führungstreffer von Marc Krammer freuen (3.), der den Hausherren sicherlich in die Karten spielte. Dennoch blieb der Tabellendritte vor allem im ersten Abschnitt vor allem offensiv erstaunlich lethargisch und somit harmlos, was aber auch an der konzentrierten Defensivarbeit der Piraten lag. Die erhöhten dann nach elf Minuten ihren Vorsprung, als Alexander Krafczyk den in dieser Spielzeit bis dato so starken TEV-Keeper Timon Ewert aus eigentlich unmöglichem Winkel zum 2:0 Pausenstand überwand.

Im zweiten Abschnitt wachten die Miesbacher aber auf und so mussten die Gennachstädter nun einige Druckphasen der Gäste überstehen, was mit gemeinsamer Abwehrarbeit, einem sicheren Torwart David Blaschta und auch ein klein wenig Glück gelang, als einmal auch gerade noch so der Pfosten rettete (32.). Zur Mitte des Drittel verschafften sich Hausherren aber auch wieder etwas mehr Entlastung, weshalb das Duell in dieser Phase stellenweise Rauf und Runter ging. Letztlich waren es allerdings abermals die Buchloer, die sich auch mit einem Treffer auf die Anzeigentafel setzen konnten, als Robert Wittmann nach 34 Minuten auf 3:0 stellte.

Mit diesem durchaus beruhigenden Vorsprung ging es danach auch ins letzte Drittel, wo die Gäste natürlich nochmals mit Schwung rankommen wollten. Doch die Freibeuter hielten weiter leidenschaftlich dagegen und ließen den Favoriten so meist nicht wirklich zur Entfaltung kommen. „Das war heute reiner Wille“, lobte Weis den durch die Bank aufopferungsvollen Auftritt seiner Truppe, die im finalen Durchgang dann zu den richtigen Momenten auch die Nadelstiche setzen konnte. Und ein solcher sorgte nach 55 Minuten schließlich auch für die endgültige Entscheidung, als wiederum Wittmann Philipp Lehr, der Tormann Ewert bereits ab dem zweiten Drittel ersetzt hatte, im Powerplay zum 4:0 überwand. Miesbach probierte es zwar in der Schlussphase nochmals ohne Torhüter, doch ein Tor sollte dem TEV selbst dabei nicht mehr gelingen, weil die Buchloer sich Hinten beeindruckend in die Schüsse warfen und ein an diesem Abend unüberwindbarer Rückhalt Blaschta seinen starken Arbeitstag am Ende mit dem Shutout krönen konnte.

ESV Buchloe lädt Montag und Dienstag nochmals zur Winterzauber-Hüttengaudi am Bahnhofsplatz

Gerne weisen wir an der Stelle auch nochmals auf unsere Punsch- und Glühweinhütte hin, die im Rahmen der ESV Winterzauber-Hüttengaudi aktuell wieder auf dem Bahnhofsplatz für euch geöffnet hat! Montag und Dienstag – also bis einschließlich 23. Dezember – verwöhnen wir euch dort von 16-21 Uhr in bewährter Weise nochmals mit warmem Punsch oder Glühwein und auch für den kleinen oder großen Hunger gibt es wieder Würstl und Waffeln!

Also schaut vorbei, wir freuen uns, wenn ihr uns nach der Arbeit oder während eures Einkaufs auf eine Tasse Glühwein oder Punsch besuchen kommt und euch mit einer leckeren Bratwurst oder einer süßen Waffel stärkt!

Zudem könnt ihr dort auch bereits vorab die limitierten weißen Mützen samt Tickets für das „White Christmas Game“ am 26. Dezember zu Hause gegen den Allgäuer Rivalen Kempten kaufen. Die Mützen gibt es nur in Kombination mit den jeweiligen Tickets für das Allgäu-Derby zum Preis von 20€ zu erwerben.

