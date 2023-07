Online Casino Freispiele — Vorteile und Risiken

Anzeige In Online Casinos kann man sich häufig Aktionen sichern, durch die man Einzahlungsboni, Freispiele oder andere Vorteile erhalten kann. Bei einem Anbieter wie...

In Online Casinos kann man sich häufig Aktionen sichern, durch die man Einzahlungsboni, Freispiele oder andere Vorteile erhalten kann. Bei einem Anbieter wie dem Verde Casino Freispiele zu erhalten kann ein Anreiz sein, sich in dem entsprechenden Casino anzumelden. Dabei sollte man allerdings nicht zu voreilig sein und sich gründlich über die Bonusbedingungen und Konditionen informieren. In diesem Artikel gehen wir darauf ein, welche Vorteile man durch Freispiele erhalten kann, aber auch, welche Risiken sie bergen können.

Freispiele zum Kennenlernen von Slots und Mechaniken

Freispiele eignen sich hervorragend dazu, einen Slot und die entsprechenden Mechaniken kennenzulernen. Darüber hinaus gewöhnt man sich durch Freispiele an das Gefühl, um Echtgeld zu spielen. So kann man erste Erfahrungen in einem Online Casino sammeln, ohne dass man eigenes Geld riskieren muss.

Vor allem als Willkommensbonus sind Free Spins deshalb sehr beliebt. Teilweise kann man sich 50-100 Freispiele bei einem Online Casino sichern, wenn man sich neu registriert. Dadurch hat man direkt die Möglichkeit mit dem Spielen zu beginnen und muss nicht warten, bis Zahlungsmethoden verifiziert wurden oder andere Authentifizierungsprozesse abgeschlossen wurden.

Natürlich kann man in den meisten Online Casinos auch kostenlose Demos von Slots spielen. Dabei wird zwar kein Echtgeld gesetzt, aber abgesehen davon unterscheiden sich die Mechaniken und Features in keiner Weise. Zudem kann man bei der kostenlosen Demo auch den Einsatz anpassen, was bei Free Spins in der Regel nicht möglich ist.

Gewinnmöglichkeiten und Auszahlungsbedingungen

Durch Freispiele ist es, anders als bei Demoversionen, möglich, echtes Geld zu gewinnen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, allerdings gibt es einige Aspekte, die man dennoch beachten sollte. Zwar kann man bei Freispielen Echtgeld gewinnen, allerdings wird dieses normalerweise als Bonusguthaben verbucht. Damit man sich dieses auszahlen lassen kann, muss man sich an Bonusbedingungen halten, beispielsweise Umsatzfaktoren. So ist es häufig nötig, dass man das Bonusguthaben zehnfach oder gar 40x umsetzt, ehe es sich in auszahlbares Guthaben verwandelt. In der Regel verschwinden die Gewinne, die man erzielt hat, bevor man die Umsatzbedingungen eines Bonus erreicht hat.

Darüber hinaus gibt es meist ein Maximum, das man sich durch einen Bonus auszahlen lassen kann. Gehen wir von einem Beispiel aus, in dem man aus seinen 100 Freispielen 50 € gewonnen hat und es geschafft hat diese 10x umzusetzen, also 500 € in Einsätzen bezahlt hat. Man hatte großes Glück und am Ende noch die 50 € übrig, die man ursprünglich erspielt hatte. Nun kann es sein, dass das Casino eine maximale Auszahlung von 20 € aus dem Bonus erlaubt. In diesem Fall könnte man sich zwar 20 € tatsächlich auszahlen lassen, der Rest des Guthabens würde allerdings auf dem Konto bleiben oder verfallen.

No Deposit Boni und an Einzahlungen geknüpfte Boni

Manche Freispiele kann man durch Boni erhalten, für die keine Einzahlung notwendig ist. Bei diesen Aktionen geht man effektiv kein Risiko ein und kann sorglos um Echtgeld spielen. Allerdings gibt es auch viele Angebote, bei denen man zuerst eine Einzahlung tätigen muss, ehe man für den Bonus qualifiziert. In diesem Fall gibt es durchaus ein Risiko, denn die meisten Online Casinos haben auch für Einzahlungen Umsatzbedingungen. So kann man sich beispielsweise sein Guthaben erst wieder auszahlen lassen, wenn man dieses fünfmal umgesetzt hat. Wenn man das nicht tut und trotzdem eine Auszahlung veranlassen möchte, können darauf empfindliche Gebühren erhoben werden. Man sollte sich also auch hier im Voraus informieren, wenn man plant einen Freispiel Bonus zu erhalten, indem man eine Einzahlung tätigt und diese gleich wieder auszahlen lässt. Eventuell kann es sogar sein, dass man damit gegen die AGB verstößt und der Account komplett gebannt wird.

Zusammenfassung

Freispiele sind ein interessanter Bonus, durch den man sich mit den Mechaniken und Abläufen bei einem Slot und Online Casino vertraut machen kann. Man kann sie sich teilweise gratis sichern, ohne dass man eigenes Geld einzahlen muss, was das Risiko verschwinden lässt, das mit dem Spielen einhergeht. Allerdings gibt es auch Free Spin Boni, die man sich nur durch eine Einzahlung sichern kann, wodurch man effektiv doch etwas dafür bezahlt hat.

Mit der wichtigste Grund, warum Freispiele so einladend sind, ist die Möglichkeit, echtes Geld zu gewinnen, ohne dass man etwas einsetzen muss. In der Realität stehen die Chancen aber recht schlecht, dass man tatsächlich eine Auszahlung erreicht, da man sich an eine Reihe von Bonusbedingungen halten muss. Zudem gibt es normalerweise ein Maximum, das man selbst unter idealen Bedingungen aus einem Bonus erhalten kann. Die Vor- und Nachteile haben wir hier nochmal in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst:

Vorteile Nachteile Ermöglicht das Testen von Slots Slots werden vorgegeben Echte Gewinnmöglichkeiten Konditionen machen Auszahlungen unwahrscheinlich Risikolos, wenn keine Einzahlung notwendig ist Einsätze können nicht angepasst werden

