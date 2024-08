Vorstellung innovativer und umweltfreundlicher EissportstÃ¤tten: IIHF und ISU schlieÃŸen sich fÃ¼r globale Nachhaltigkeitskonferenz zusammen

München. (PM DEB) Der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) arbeitet seit 2022 mit der Internationalen Eislaufunion (ISU) zusammen, um umweltfreundliche Eissportstätten zu fördern und die Nachhaltigkeit...

Seit 2019 organisiert der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) in Zusammenarbeit mit der IIHF, Konferenzen mit Fokus auf Eissportstätten und deren Nachhaltigkeit. Der Umfang dieser Veranstaltungen ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach praxisnahen Informationen, effektiven Lösungen und dem Austausch von Best Practices erheblich gewachsen. Dieses gesteigerte Interesse bietet eine ideale Gelegenheit für internationale und nationale Eissportverbände, auf bestehendem Fachwissen aufzubauen und ihre eigenen Bemühungen und Vorhaben weiter voranzutreiben.

Gemeinsam freuen sich die IIHF, die ISU und der DEB bekanntzugeben, dass die internationale Konferenz „NEW ENERGY FOR ICE RINKS AND ARENAS“ am 11. September 2024 in Berlin stattfinden wird.

Ziel der Konferenz ist es, Informationen zu neuen Projekten, Methoden und Innovationen zu sammeln, die die nachhaltige und kosteneffektive Weiterentwicklung für die Zukunft des Eissports sicherstellen sollen. Durch die Schaffung einer internationalen Plattform, ermöglicht diese Konferenz den Austausch wertvoller Erkenntnisse und produktive Diskussionen zwischen Besitzern und Betreibern von Eissportanlagen, anerkannten Wissenschaftlern, Beratern, Ingenieuren und Architekten aus der ganzen Welt.

Über die IIHF

Die IIHF, gegründet am 15. Mai 1908 in Paris, ist der Dachverband des internationalen Eishockeys. Die IIHF umfasst 83 Mitgliedsverbände, von denen jeder der nationale Eishockey Dachverband in seinem Land ist. Neben der Kontrolle des internationalen Regelwerks, der Abwicklung internationaler Spielertransfers und der Festlegung der Richtlinien für Schiedsrichter betreibt die IIHF zahlreiche Entwicklungsprogramme mit dem Ziel, Eishockey einer breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen. Die IIHF ist außerdem für das Eishockey bei den Olympischen Spielen und für die IIHF Weltmeisterschaften auf allen Ebenen verantwortlich, einschließlich der Männer, Frauen, U20-Junioren, U18-Junioren und U18-Juniorinnen.

Über die ISU

Die Internationale Eislaufunion (ISU), gegründet 1892, ist der älteste internationale Wintersportverband und der einzige vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte internationale Sportverband, der die Sportarten Eiskunstlauf (Einzel- und Paarlauf sowie Eistanz), Synchroneiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack weltweit verwaltet. Ziel der ISU ist es, ihre Sportarten auf der Grundlage von Freundschaft und gegenseitigem Verständnis zwischen den Athleten zu regeln, zu leiten, zu fördern und weiterzuentwickeln. Derzeit sind drei ISU-Disziplinen im Programm der Olympischen Winterspiele enthalten (Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte isu.org.

Über den Deutschen Eishockey-Bund e.V.

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) wurde am 16. Juni 1963 in Krefeld gegründet, die Geschäftsstelle befindet sich heute jedoch in München. Der DEB umfasst 14 Landessportverbände und 104 Vereine mit über 20.000 aktiven Mitgliedern. Eines der Aushängeschilder des Verbands sind seine Nationalmannschaften. Mit den Herren-, Frauen- und Nachwuchsteams kommt der Verband auf neun zu betreuende Nationalmannschaften. Zudem ist der DEB für die Frauen-Bundesliga (DFEL), die Oberligen sowie die Nachwuchsligen zuständig. Die Aus- und Weiterbildung von Trainer*innen und Schiedrichter*innen fällt ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des Verbandes.