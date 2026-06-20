Vorstandswechsel beim EHC Königsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Bei der Mitgliederversammlung des EHC Königsbrunn kam es zu einem größeren Umbruch, denn der bisherige erste Vorstand Tim Bertele gab schon vor einiger Zeit bekannt, nicht mehr für sein bisheriges Amt zur Verfügung zu stehen.

Nach sechs Jahren als erster und zuvor vier Jahren als dritter Vorstand ist nun Schluss. Die letzten Jahre gingen an die Substanz, weiß Tim Bertele zu berichten:

„Die letzten Jahre waren sehr zeitintensiv, wir hatten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Corona, Energiekrise, Brandschutz, Streichung von Förderungen und die nicht rechtzeitige Fertigstellung der Eishalle. Dies hat sehr viel Energie gekostet, weshalb ich nicht mehr die Power habe, das Amt in gewohnter Manier noch zwei weitere Jahre auszuüben.“

Seine Hausaufgaben hat er aber bis zum letzten Tag als Vorstand gemacht, die Vereinsübergabe konnte mit positiven Zahlen ablaufen. Unter dem Strich wurde in der letzten Saison ein Überschuss von rund 22.000€ erwirtschaftet, der Verein steht mit einem Vereinsvermögen von 120.000€ sehr solide und gesund da. Kein Wunder, dass die Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands ohne Gegenstimme beschließen konnte. Auch das Happy Weekend war ein voller Erfolg, 7.000 Besucher fanden den Weg in die Pharmpur EISARENA, allein die Veranstaltungen EHC Schlager-Nacht, Alphaville und Dick Brave waren komplett ausverkauft. Inwiefern es doch noch ein Comeback des Happy Weekends im nächsten Jahr geben wird, ist noch unklar und wird derzeit intern nochmals geprüft.

Auch sportlich kann Bertele auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Drei Meistertitel und eine Vize-Meisterschaft in vier Spielzeiten. Es fehlt nur noch ein Meistertitel zum alleinigen Rekord. Die Zuschauerzahlen in der letzten Saison konnten gesteigert werden. Durchschnittlich 573 Zuschauer in der Vorrunde und 991 in den Play-Off-Spielen zeigen das gesteigerte Interesse in Königsbrunn. Tim Bertele wird zwar künftig nicht mehr als Vorstand tätig sein, bleibt dem Verein aber weiterhin erhalten. Er wird künftig zusammen mit Sven Rampf die sportliche Leitung übernehmen und den EHC bei der Sponsorensuche unterstützen.

Schöner kann ein Abschied für die scheidenden Vorstände Tim Bertele und Martin Krepold nicht sein. Bei der anschließenden Wahl wurde Georg Eim als erster Vorstand gewählt, Patrick Jung weiterhin als zweiter. Als dritte Vorständin wird Nicole Lindner das Führungstrio des EHC Königsbrunn komplettieren.

In der kommenden Saison will der Verein weiterhin im Kampf um die ersten Plätze mitreden, bisher stehen schon 21 Spieler im Kader. Diese wird der Verein nach und nach präsentieren. Ab dem 23. Juni startet die Mannschaft ins erste Training. Im Sommer sollten zudem die neue Geschäftsstelle und der VIP-Raum fertiggestellt werden.

Der Verein ist gut gewappnet für die kommende Saison in der Bayernliga, die von Jahr zu Jahr stärker wird.

233 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro