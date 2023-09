Vorsichtige Entwarnung bei Oleg Shilin

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können im Fall Oleg Shilin leichte Entwarnung geben. Der Torhüter der Westsachsen, der sich im Heimspiel...

Der Torhüter der Westsachsen, der sich im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars am Fuß verletzte, unterzog sich in den vergangenen Tagen mehreren Untersuchungen. Diese ergaben, dass keine schwerwiegenden Verletzungen im Bereich des Sprunggelenks vorliegen. So wird Shilin nur für kurze Zeit ausfallen.

Aktuell setzen die Verantwortlichen der Eispiraten alles daran, dass Shilin so schnell wie möglich wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen kann. Die Rückkehr auf das Eis und die Belastung des Sprunggelenks ist vor allem aber schmerzabhängig.

