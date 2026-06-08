Vorläufige Gruppen der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ stehen fest

München. (PM IIHF) Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™ wirft ihre Schatten voraus: Die Gruppen der Vorrunde wurden nun vorläufig bestätigt.

Das Turnier findet vom 14. bis 30. Mai 2027 in den deutschen Städten Düsseldorf und Mannheim statt.

Die Fans dürfen sich auf spannende Begegnungen freuen, wenn 16 der besten Eishockey-Nationen der Welt um den Weltmeistertitel kämpfen.

Die letzten vier Spiele des Turniers finden dabei in Düsseldorf statt, während Mannheim als Austragungsort für Team Deutschland fungiert.

Gruppe A – Mannheim

• Schweiz

• Finnland

• Schweden

• Deutschland

• Lettland

• Österreich

• Slowenien

• Ukraine

Gruppe B – Düsseldorf

• Kanada

• USA

• Tschechien

• Slowakei

• Dänemark

• Norwegen

• Kasachstan

• Ungarn

Luc Tardif, IIHF-Präsident: „Die Bekanntgabe der Vorrundengruppen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™. Deutschland steht für große Eishockeybegeisterung und erstklassige Gastgeberqualitäten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern eine Weltmeisterschaft zu präsentieren, die Spieler, Fans und die gesamte internationale Eishockeyfamilie begeistern wird.”

Claus Gröbner, Geschäftsführer Eishockey-Weltmeisterschaft Organisationskomitee 2027: „Für uns als Organisationskomitee ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg erreicht. Mit der Veröffentlichung der Gruppen wird die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™ erstmals richtig greifbar. Die Zusammensetzungen versprechen hochklassigen Sport, große Emotionen und zahlreiche Highlights. Die Vorfreude wächst spürbar und wir freuen uns darauf, die internationale Eishockey- Familie 2027 in Deutschland willkommen zu heißen und gemeinsam ein unvergessliches Turnier zu erleben.“

Daniel Hopp, Geschäftsführer SAP Arena Mannheim: „Wir freuen uns sehr über diese hochattraktive Gruppe in Mannheim. Mit Deutschland als Gastgeber, dem amtierenden Weltmeister Finnland, dem aktuellen Vizeweltmeister Schweiz und Schweden dürfen wir einige der stärksten Eishockey-Nationen der Welt in der SAP Arena begrüßen. Gleichzeitig erwarten wir mit Österreich und der Schweiz viele Fans aus den Nachbarländern, während Lettland traditionell für eine außergewöhnliche Fan- Leidenschaft steht. Die Ukraine reist als Aufsteiger nach Mannheim und Slowenien hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es auf der großen Bühne für Überraschungen sorgen kann. Diese Mischung verspricht hochklassiges Eishockey, volle Ränge und eine großartige Atmosphäre.“

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Mit Kanada, den USA und weiteren Top-Nationen verspricht die Düsseldorfer Gruppe bereits in der Vorrunde Eishockey auf höchstem Niveau. Gemeinsam mit Mannheim freuen wir uns darauf, 2027 Gastgeber für die internationale Eishockey-Familie zu sein. Düsseldorf und die umliegende Region verfügen über eine große Eishockeytradition und eine leidenschaftliche Fangemeinschaft. Dass die Halbfinals und das Finale im Düsseldorf Dome stattfinden werden, steigert die Vorfreude auf dieses Turnier zusätzlich und ist für uns Ansporn, den Fans aus aller Welt ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.“

Mit traditionellen Rivalitäten, aufstrebenden Eishockey-Nationen und leidenschaftlichen Fans aus aller Welt ist die Bühne für eine weitere unvergessliche IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bereitet.

Weitere Informationen zum Spielplan und zum Ticketverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

62 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro