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EC Bregenzerwald Hockey TigersEV Füssen

Vorgeschmack auf die Oberliga, Füssen im Messestadion

28. August 20261 Mins read70
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Benedikt Hötzinger, Goalie des EV Füssen - © Sportfoto-Sale (MK)
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Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Am Samstag wartet auf die HC Tigers das nächste Heimspiel der Vorbereitung – und dieses Mal bekommt die Partie bereits einen ganz besonderen Vorgeschmack auf die kommende Saison.

Mit dem EV Füssen gastiert erstmals einer jener Vereine im Messestadion, auf die die Tigers ab Herbst auch im Ligabetrieb der Oberliga Süd treffen werden. (Foto: ©HCT/Kleber)

Damit geht es diesmal nicht nur um weitere Erkenntnisse in der Vorbereitung. Für Spieler und Fans bietet sich erstmals die Gelegenheit, einen direkten Eindruck von einem künftigen Liga-Konkurrenten zu bekommen.

Auch auf den Rängen dürfte bereits ein wenig Oberliga-Atmosphäre aufkommen. Rund 60 Fans aus Füssen haben sich für die Reise nach Dornbirn angekündigt. Gerade nach den vergangenen Jahren, in denen Gästefans im Messestadion eher die Ausnahme waren, ist das ein erster Vorgeschmack darauf, was die Tigers in der neuen Spielklasse erwartet.

Während die Tigers bereits mitten in ihrer Vorbereitung stecken, beginnt diese für den EV Füssen erst unmittelbar vor dem direkten Duell. Nur 24 Stunden vor dem Spiel in Dornbirn bestreiten die Allgäuer gegen die Stuttgart Rebels ihren ersten Test der neuen Saison. Für Füssen wartet damit gleich zum Start ein intensives Wochenende mit zwei Spielen.

An das letzte Vorbereitungstreffen mit dem EV Füssen bestehen gute Erinnerungen. Im vergangenen Sommer konnten sich die Tigers – damals noch als EC Bregenzerwald – auswärts in Füssen mit 4:2 durchsetzen. Das Ergebnis dürfte am Samstag allerdings nur eine Nebenrolle spielen. Beide Mannschaften befinden sich im Aufbau für die neue Saison und werden die Partie vor allem dazu nutzen, weitere Abläufe zu festigen und ihre Formationen zu testen. Gerade deshalb hat die Begegnung ihren besonderen Reiz. Mit einem bekannten Gegner auf dem Eis und einem gut gefüllten Gästesektor bietet der Samstag somit bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Eishockey-Welt, die im Messestadion Einzug hält.

HC Tigers – EV Füssen
Samstag, 29. August 2026 | 19:30 Uhr
Messestadion Dornbirn

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