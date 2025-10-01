Vorfreude bei den Blue Devils Weiden auf einen spannenden Oktober

Weiden. (PM Blue Devils) Der Eishockey-Oktober 2025 verspricht für die Blue Devils alles andere als langweilig zu werden: Ein voller Spielplan mit wichtigen Heimspielen, packenden Derbys sowie prominenten Gastgebern und Gästen steht bevor.

Auftakt mit Feiertagsspiel

Der Oktober beginnt am 3. Oktober – dem Tag der Deutschen Einheit – mit einem Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse. Nur zwei Tage später, am 5. Oktober, wartet eine kniffl ige Auswärtsaufgabe: Am Erntedankfest peilt das Team von Sebastian Buchwieser eine Punkteernte gegen die EC Kassel Huskies an.

Wiedersehen mit zwei Ex-Spielern

Am 10. Oktober empfangen die Weidener in der Hans-Schröpf-Arena den EV Landshut. Bei diesem Spiel kommt es zum Wiedersehen mit den ehemaligen Spielern David Elsner und Finn Serikow. An der Bande der Gäste steht dabei niemand Geringerer als der zweimalige Stanley-Cup-Champion Uwe Krupp.

Es folgen zwei knackige Auswärtsduelle: Am 12. Oktober steigt das teufl ische Duell mit dem EC Bad Nauheim, ehe am 17. Oktober die Partie beim Aufsteiger Bietigheim Steelers ansteht.

Oberpfalz-Derby in der Hans-Schröpf-Arena

Nach den beiden Auswärtstrips dürfen sich die Fans der Blue Devils auf ein stimmungsvolles Heimdoppel freuen: Am 19. Oktober heißt es “It’s Derbytime” gegen die Eisbären Regensburg. Nur wenige Tage später, am 24. Oktober, legen die Eispiraten in der Hans-Schröpf-Arena an.

Highlight in Düsseldorf

Einen besonderen Höhepunkt erwarten die Blue Devils und ihre Fans am 26. Oktober beim Gastspiel bei der Düsseldorfer EG. Viele Anhänger haben bereits angekündigt, die Reise nach NRW anzutreten, um die Mannschaft von Sebastian Buchwieser lautstark zu unterstützen. Zum großen Finale am 31. Oktober wird es gruselig-schön: An Halloween steigt das letzte Heimspiel des Monats in der Hans-Schröpf-Arena gegen die Starbulls Rosenheim.

Tickets für die Heimspiele der Blue Devils sind auf okticket.de erhältlich – außerdem werden alle Partien live auf Sporteurope.TV übertragen.

