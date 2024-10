Vorerst bis Ende Dezember: Lakers verpflichten Bobby Nardella

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf die aktuelle Verletzungswelle und nehmen den US-Amerikaner Robert «Bobby» Nardella unter Vertrag. Der Verteidiger unterschrieb...

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf die aktuelle Verletzungswelle und nehmen den US-Amerikaner Robert «Bobby» Nardella unter Vertrag.

Der Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis Ende Dezember, mit Option für die restliche Saison.

Am letzten Samstag musste Jacob Larsson mit einer Verletzung am Oberkörper das Eis vorzeitig verlassen. Nun ist bekannt, dass der schwedische Verteidiger für unbestimmte Zeit ausfallen wird. Zuvor hatten sich mit Emil Djuse und Igor Jelovac bereits zwei weitere Stammkräfte in der Abwehr verletzt – Jelovac fehlt für ca. 4 Wochen, Djuses Rückkehr ist zurzeit ungewiss. Auch beim 20-jährigen Neuzuzug Benjamin Quinn ist offen, wann er wieder einsatzfähig sein wird.

Die sportliche Führung der Lakers hat auf die vielen Verletzungen reagiert und den 28-jährigen Verteidiger Bobby Nardella unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner, der auch den italienischen Pass hat, spielte insgesamt vier Saisons bei den Hershey Bears in der AHL. Nardella hat aber auch Erfahrungen in Europa gesammelt und spielte zwei Saisons in Schweden: 2020/21 bei Djurgårdens IF und letzte Saison bei HV71, wo er in 50 Spielen auf 29 Punkte kam (4 Tore, 25 Assists).

«Bobby ist ein Zweiweg-Verteidiger mit läuferischen und spielerischen Fähigkeiten. Durch seine zwei Jahre in Schweden kennt er das europäische Eishockey sehr gut», sagt Lakers-Sportchef Janick Steinmann zur Verpflichtung des US-Amerikaners. Bobby Nardella hat einen Vertrag bis Ende Jahr unterschrieben mit Option für die restliche Saison. Er ist bereits in der Schweiz eingetroffen und sollte, wenn möglich am Wochenende eingesetzt werden können.

