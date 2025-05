Vorbereitungsturniere im August: Straubing Tigers treten in Latsch und Dresden an

Straubing. (PM Tigers) Im Rahmen der Saisonvorbereitung 2025/26 nehmen die Straubing Tigers erstmals am traditionsreichen Vinschgau Cup teil.

Das Turnier findet vom 22. bis 24. August in Latsch (Südtirol) statt und verspricht hochklassige Begegnungen auf internationalem Niveau. Neben den Straubing Tigers sind Gastgeber ERC Ingolstadt (amtierender Titelverteidiger) sowie die ZSC Lions aus Zürich (amtierender Schweizer Meister und diesjähriger CHL-Sieger) gesetzt. Ein viertes Team wird in Kürze bekanntgegeben.

Die Straubing Tigers treffen am Freitag, den 23. August (20:00 Uhr), im Halbfinale auf das noch offene vierte Team. Am Samstag, den 24. August (14:00 Uhr), steht das Duell mit den ZSC Lions auf dem Programm.

Vorbereitungsturnier in Dresden

Nur wenige Tage später geht es weiter nach Dresden, wo vom 29. bis 31. August ein weiteres stark besetztes Vorbereitungsturnier ausgetragen wird. Mit den Grizzlys Wolfsburg, den Löwen Frankfurt sowie den Dresdner Eislöwen – frisch aufgestiegen in die PENNY DEL – trifft man dort auf ambitionierte Gegner.

Zum Auftakt treffen die Straubing Tigers am Freitag, den 29. August, auf die Grizzlys Wolfsburg. Am Sonntag, den 31. August, folgen Spiel um Platz drei sowie das Finale. Die genauen Spielzeiten werden noch bekannt gegeben. Der Vorverkauf startet am 01. Juli.

Gäubodenvolksfest-Cup als Auftakt

Bereits am zweiten Volksfestwochenende richten die Straubing Tigers den Gäubodenvolksfest-Cup 2025 aus – mit heimischer DEL-Konkurrenz. Das Heimturnier markiert auch in diesem Jahr den Auftakt der Testspielphase.

