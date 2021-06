Vorbereitungsturnier mit Top-Besetzung in Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind traditionell in der Saison-Vorbereitung wieder Gastgeber eines Turniers. Am ersten September-Wochenende werden mit der Düsseldorfer EG, den...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind traditionell in der Saison-Vorbereitung wieder Gastgeber eines Turniers.

Am ersten September-Wochenende werden mit der Düsseldorfer EG, den Iserlohn Roosters und den Nürnberg Ice Tigers drei DEL-Clubs zu Gast sein.

Die beiden Halbfinalspiele bestreiten am Samstag, den 04. September 2021 um 15:30 Uhr die Iserlohn Roosters gegen die Nürnberg Ice Tigers und die Dresdner Eislöwen um 18:00 Uhr gegen die Düsseldorfer EG. Am Sonntag treffen in den beiden Platzierungsspielen die Verlierer (15:30 Uhr) und die Gewinner der Halbfinals (18:00 Uhr) aufeinander.

Im vergangenen Jahr konnte sich der EHC Red Bull München im Finale gegen die Eislöwen den Turniersieg sichern. Im Spiel um Platz drei hatte sich der kurzfristige Turnier-Nachrücker SC Riessersee gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Die Saison-Vorbereitung beginnt für uns mit einem echten Kracher. Es freut mich, dass wir zu unserem Turnier mit Düsseldorf, Nürnberg und Iserlohn drei DEL-Clubs begrüßen können. Für uns als Zweitligist ist es immer das Ziel, schon in der Vorbereitung auf Top-Gegner zu treffen. Wir sind der klare Außenseiter, freuen uns aber auf zwei tolle Tage mit zwei tollen Spielen.“

Für einige Eislöwen wird es ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben. So sind Timo Walther und Janick Schwendener aus Nürnberg und Iserlohn nach Dresden gewechselt. Außerdem hat Cheftrainer Andreas Brockmann beste Erinnerungen an Düsseldorf. Mit der DEG konnte er als Spieler fünf Meistertitel feiern.