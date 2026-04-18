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Home Deutschland DEL Dresdner Eislöwen Vorbereitungsturnier mit internationalem Flair Ende August in Dresden
Dresdner EislöwenTurniere

Vorbereitungsturnier mit internationalem Flair Ende August in Dresden

18. April 20261 Mins read96
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Colin Ugbekile von den Iserlohn Roosters und Tyler Gaudet von den Grizzlys Wolfsburg im Zweikampf - © Moritz Eden / City-Press
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Dresden. (PM Eislöwen) Ende August kehrt das Eishockey zurück in die Joynext Arena – der Sachsenlotto Cup steht an und verspricht hochklassige Duelle in Dresden.

Beim traditionellen Vorbereitungsturnier treffen die Dresdner Eislöwen auf starke Konkurrenz aus Deutschland und Tschechien – beste Voraussetzungen für packende Spiele und echte Standortbestimmungen vor dem Saisonstart.

Neben den Eislöwen sind die Iserlohn Roosters, Titelverteidiger Grizzlys Wolfsburg sowie Bílí Tygři Liberec aus der tschechischen Extraliga am Start. Los geht es am Freitag, 28. August, mit den Halbfinals: Um 16:00 Uhr fordert Iserlohn den Titelverteidiger aus Wolfsburg heraus. Am Abend wartet dann das Highlight aus Dresdner Sicht, denn um 19:30 Uhr treffen die Eislöwen auf Liberec und wollen sich vor heimischer Kulisse den Finaleinzug sichern.

Nach einem Tag Pause fällt am Sonntag, 30. August die Entscheidung: Um 14:00 Uhr wird das Spiel um Platz drei ausgetragen, bevor um 17:30 Uhr im Finale der Sieger des SACHSENLOTTO Cups gekrönt wird.

Der Vorverkauf startet Mitte Juli. Angeboten werden Tagestickets, die jeweils für beide Spiele eines Turniertages gültig sind. Für Premium-Dauerkarteninhaber der Eislöwen ist der SACHSENLOTTO Cup im Leistungsumfang enthalten. Die genauen Vorverkaufstermine und Preise werden noch bekanntgegeben.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns auf ein stark besetztes Turnier und sind froh, wieder ein tschechisches Team in Dresden begrüßen zu dürfen. Der Sachsenlotto Cup ist ein wichtiger Test vor dem Start in die neue Saison. Er gibt uns die Möglichkeit, unsere Abläufe und Spielideen weiter zu festigen und uns als Mannschaft noch enger zusammenzufinden.“

„Wir freuen uns sehr, als Titelverteidiger wieder mit dabei zu sein. Die Bedingungen vor Ort sind sehr gut, und wir haben die Möglichkeit, zwei gute Testspiele zu bekommen“, sagt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys via Klubhomepage.


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