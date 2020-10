Crocodiles: Vorbereitungsspiele gegen Adendorf und die EXA Icefighters Leipzig

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben die nächsten Testspielgegner für die kurze Vorbereitung auf die neue Saison gefunden. Am 16. Oktober 2020 treffen...

Am 16. Oktober 2020 treffen die Spieler von Trainer Jacek Plachta im ersten Vorbereitungsspiele der Saison auf den Adendorfer EC. Die Partie beginnt um 20.00 Uhr im Eisland Farmsen. Am Sonntag, den 18. Oktober 2020, 19.00 Uhr, steigt das Rückspiel beim Regionallisten.

Das erste Oberliga-Duell findet am 23. Oktober 2020 im Eisland Farmsen statt. Zu Gast sind die EXA Icefighters Leipzig. Die Scheibe läuft ab 20.00 Uhr. Für das Rückspiel am 25. Oktober in Leipzig wird noch eine Uhrzeit festgelegt.

Wie viele Zuschauer in den Eishallen dabei sein können, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Über den Vorverkauf werden die Crocodiles so früh wie möglich informieren.

Die Vorbereitungsspiele im Überblick:

Freitag, 16. Oktober 2020, 20.00 Uhr: Crocodiles Hamburg – Adendorfer EC

Sonntag, 18. Oktober 2020, 19.00 Uhr: Adendorfer EC – Crocodiles Hamburg

Freitag, 23. Oktober 2020, 20.00 Uhr: Crocodiles Hamburg – EXA Icefighters Leipzig

Sonntag, 25. Oktober 2020, Uhrzeit folgt: EXA Icefighters Leipzig – Crocodiles Hamburg

Freitag, 30. Oktober 2020, 20.00 Uhr: Crocodiles Hamburg – Hannover Indians

Sonntag, 01. November 2020, 19.00 Uhr: Hannover Indians – Crocodiles Hamburg