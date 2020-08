Vorbereitungsspiel der Tigers gegen Olten mit Zuschauern

Langnau i.E. (PM SCL) Das Vorbereitungsspiel vom 14. August 2020 gegen den EHC Olten in der Ilfishalle Langnau findet vor Zuschauern statt. Aufgrund der...

Langnau i.E. (PM SCL) Das Vorbereitungsspiel vom 14. August 2020 gegen den EHC Olten in der Ilfishalle Langnau findet vor Zuschauern statt.

Aufgrund der aktuellen Situation betreffend Covid-19 wird aber der Eintritt nicht mehr als 400 Zuschauern mit vorgängiger Reservierung gestattet sein.

Das erste Testspiel der SCL Tigers in der Vorsaison 2020 steht ganz im Zeichen der Covid-19-Schutzmassnahmen des Bundes, der Kantone sowie der Liga und der SCL Tigers. Die Haupttribüne in der Ilfishalle ist deshalb in zwei Sektoren geteilt. Der Eintritt ist nur unter folgenden Bedingungen frei gestattet:

• Einlass ist nur möglich nach Registrierung mit kompletter Adresse (Freier Eintritt).

• Reservationen jeweils nur für eine Person.

• Beim Einlass kann die Identität durch Ausweiskontrolle geprüft werden.

• Es werden nur Sitzplätze angeboten.

• In der ILFISHALLE inkl. Eishalle gilt Maskenpflicht. Weiter sind die Hygienevorschriften und Verhaltensregeln des BAG zu befolgen.

• Bei fehlbarem Verhalten oder Nichteinhalten der Vorgaben jeglicher Art, kann der Zugang zur ILFISHALLE verweigert werden, resp. der Besucher aus der ILFISHALLE verwiesen werden.

→ TICKET RESERVIEREN

Die Situation für die weiteren Testspiele vom 5. und 11. September werden zu gegebener Zeit neu beurteilt. Oberstes Ziel ist die Gesundheit aller Spieler und Trainer, um eine reibungslose Vorsaison zu ermöglichen und schlussendlich am 18. September planmässig in die Meisterschaft mit Zuschauern starten zu können. Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis.