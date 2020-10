Vorbereitungsspiel der Ice Dragons bei den Kassel Huskies vereinbart

Herford. (PM HEV) Aufgrund des verschobenen Saisonbeginns der Oberliga Nord auf den 06. November, waren die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins gezwungen, das gesamte...

Herford. (PM HEV) Aufgrund des verschobenen Saisonbeginns der Oberliga Nord auf den 06. November, waren die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins gezwungen, das gesamte Vorbereitungsprogramm noch einmal neu zu gestalten.

Der Herforder Eishockey Verein wird sein erstes Testspiel bei den Kassel Huskies aus der DEL2 bestreiten. Die beiden Kooperationspartner treffen am Mittwoch, den 14.10.2020 aufeinander, wobei noch nicht genau geklärt ist, ob der Spielbeginn um 19.30 Uhr oder 20.00 Uhr sein wird.

Hier das Programm der Preseason der Herforder Ice Dragons zum derzeitigen Stand:

14.10.2020 19.30 Uhr / 20.00 Uhr EC Kassel Huskies (DEL2) vs HEV

18.10.2020 17.30 Uhr VER Selber Wölfe (OL Süd) vs HEV

23.10.2020 20.30 Uhr HEV vs TAG Salzgitter Icefighters (RL Nord)

25.10.2020 18.30 Uhr ESC Wohnbau Moskitos Essen (RL West) vs HEV

30.10.2020 20.30 Uhr HEV vs EC Harzer Falken Braunlage (RL Nord)

01.11.2020 xx.xx Uhr EC Harzer Falken Braunlage (RL Nord) vs HEV

Für die Heimspiele erfolgen rechtzeitig Informationen bzgl. Zugelassener Zuschauerzahlen und Tickets. Das Hygienekonzept hat seinen ersten Testlauf hinter sich und wird laufend aktualisiert oder auf die gegebenen Umstände angepasst.